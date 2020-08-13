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拖延症影響工作進度？3個問題助你擺脫拖延症

職場 18:44 2020/08/13

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拖延症影響工作進度？3個問題助你擺脫拖延症

新冠肺炎疫情蔓延，政府將公務員在家工作延長至8月23日。不少打工仔都覺得在家工作效率受影響，但究竟是環境因素導致還是另有原因？

【延伸閱讀】【提升工作效率】企業裁員點保住份工？教你「番茄鐘工作法」提升工作效率增加競爭力

當工作堆積如山的時候，你看似花了很多時間卻毫無進展。臨床心理學家Christine Li就曾向CNBC指出，這可能是有拖延症而不自知，即使是成功人士亦受拖延症問題的困擾。若你也有類似的困擾，或可回答以下3個的問題，以解決當前的困局。

問題1：甚麼事情讓我分心？

想集中精神工作提高效率，可以想想哪些東西會讓自己分心。例如電話，現在時智能電話的用途廣，Li建議可以利用時間管理的應用程式，了解自己在應付電話的各種提示、通知等訊息上花了多少時間。Li指，結果可能令人吃驚，不過這些數據是一個重要訊號，讓你知道是時候要作出改變。

問題2：我的首要工作是甚麼？

了解自己的首要任務並反思未完成的原因，有可能你會發現，未能完成工作只是你沒有所需的資料，這種情況下不妨向上司或同事尋求幫助，就可以增加效率，逐項完成手上工作。

問題3：如何繼續前進？

面對大型項目不知從何入手時，可試試將項目分拆成不同的小項目，逐少完成細項，反而可以令自己保持工作動力，甚至加快整個工作流程。Li亦建議，每次只集中做一件事情。

責任編輯：曹佩鈞

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