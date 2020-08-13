▲ 【滙豐PayMe】OK便利店即日起接受PayMe付款 -

滙豐銀行宣布，由即日（13日）起，PayMe for Business的商戶網絡擴展至24小時營業的OK便利店，逾200萬名個人用戶可使用PayMe應用程式，透過二維碼於全港OK便利店付款。

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PayMe for Business推出全新二維碼（QR Code）功能，讓商戶可使用店舖內現有的銷售點終端系統（POS，Point-of-Sale）收取PayMe付款。OK便利店是首家採用該系統接受PayMe付款的商戶，只須利用POS原有的掃描器，直接掃描顧客PayMe應用程式上的二維碼，便可進行收款。

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網絡短暫離綫 仍可作交易

PayMe用戶只需幾個簡單步驟，即可使用新功能向商戶付款，只要在PayMe主屏幕上向左滑動，點擊「向商店付款」，授權付款後，應用程式將產生一次性二維碼，供用戶向商戶出示。付款二維碼的有效時間為120秒，以確保交易安全。即使用戶手機網絡短暫離綫，仍可進行交易。

滙豐銀PayMe主管黃朱寶燕表示，將繼續推出更多創新功能，以提升消費者及商戶的用戶體驗。

責任編輯：李瑩

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