▲ 疫市下投資者對投資回報感樂觀 預期未來5年平均年回報達10.9% -

新冠肺炎全球大流行，引發經濟衰退危機。有調查指出，在疫市下不少投資者改變了投資策略，增加低風險投資產品在投資組合的比重。不過，調查也發現，投資者抱有樂觀心態去看待今年的投資回報，受訪者預期未來5年的投資組合平均年回報率達10.9%，較過去2年所做的調查為高。

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施羅德集團（Schroders）發表2020年全球投資者報告，了解全球各地投資者於今年疫市下的投資取態。施羅德於今年4月30日至6月15日期間進行網上問卷調查，涵蓋來自全球32個地區的23,450名投資者，包括中國、香港、美國及英國等地。

港投資者預期未來5年平均年回報達10.28%

調查發現，投資者預期未來5年平均年回報率為10.9%，較去年同類調查的10.7%略高0.2%。來自美洲的投資者對未來投資回報最為樂觀，預期未來5年平均年回報率達13.2%，其次為亞洲，而歐洲投資者所預期的平均回報率最低。而中國及香港的投資者則分別為12.25%及10.28%。

疫情對未來經濟所造成的負面影響，有66%的受訪者認為會達6個月至2年時間，僅15%預期會長達2至4年。

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疫市下年長投資者較為冷靜

調查亦問及，當今年2月至3月股市波動下，投資者有否改變自己的投資策略，當中有28%的人表示，期內大幅增加低風險投資產品在投資組合的比重，有20%的投資者則表示藉此機會將投資組合中部分資產轉移到高風險投資中，不過，亦有19%的人表示他們選擇不採取任何行動，堅持自己的投資。

市場動盪下，調查發現愈年長的投資者更為冷靜，71歲或以上的受訪者當中，有超過75%的人，選擇不作任何更改或僅在維持組合的風險水平下轉換投資組合，相比之下，18至37歲的千禧一代只有23%。

投資對退休準備意識大幅提升

此外，疫市下也改變了人們的消費習慣，有多達25%的投資者表示，收入的首要支出是退休投資，比2017年前的10%有明顯增長，顯示投資者對退休準備的意識正在提升。



責任編輯：李瑩

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