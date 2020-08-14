微混能四驅Volvo XC60 B5 R-Design　流露北歐簡約動感

瑞典品牌向來著重實用，亦有北歐風格的簡約設計，當地除了有全球知名的宜家傢俬外，還有汽車品牌Volvo。一向以來給人成熟穩重感覺的Volvo，近年以年輕化形象示人，像剛剛落地不久的Volvo XC60 B5 R-Design，運動型遇上北歐風，配上微混能加強力量，集設計及駕駛感於一身，叫人驚喜。

▲ Volvo XC60 B5 R-Design的運動化亮黑色包圍，令整體感覺更添活力。

走進Volvo陳列室，以一系列車界盛行的SUV為主角，除了有旗艦車款XC90，屬於中階的XC60亦展示在正中央，注目度不相伯仲。Volvo目標將全車系電動化，XC60也換上微混能引擎，配置齊全的安全設備，以及一身頂級R-Design設計，真正內外兼備。

▲ 睹後鏡、鬼面罩都換上亮黑造型，型格十足。



獨特動感設計

今次試駕的Volvo XC60 B5 R-Design，獨有的Bursting Blue Metallic金屬蔚藍色，感覺年輕活潑。簡單的車身線條，設計長青不過時，追求簡約美感的駕駛者定有好感。R-Design為運動型包裝，鬼面罩、窗框、車身套件如倒後鏡及車頂行李架等，改用亮黑設計，撞上藍色好看有型。可惜最新款減省了細微設計位，如軚盤及車尾沒有了R-Design專有鐵章，座椅亦少了印字，美中不足。

▲ 設計簡潔的中控台，配上直排冷氣及直立式觸控屏幕，綫條甚有美感。

車廂控制台以簡潔示人，暗藏實用細節。由真皮及運動織布搭配而成的運動坐椅為全新設計，軟硬適中，而且包裹背部，讓駕駛者坐得舒適。短小精悍的電子波棍亦是新增元素，中央鞍座新增智能電話無線充電器，方便車主使用。中控台9吋直立式觸控屏幕已有齊導航、360度泊車鏡頭等，配備豐富，首批更附送Harman Kardon高級音響。

▲ 運動座椅由真皮配運動織布，設計更見心思，而且舒適度極高。



5座SUV來說，後排極富空間感，唯中間位設有地台中軸槽，4位乘客就得最舒適闊落。左右兩邊均有新增的兒童坐墊，設置簡單，對家庭來說相當貼心。後排亦有獨立恆溫冷氣，加上全景式天窗，視野更加瞭闊開揚，連後座乘客需要也照顧周到。

▲ 兩邊後座亦可升高成兒童坐墊，一家四口最為方便。



基本安全設拖齊備

Volvo向來以安全見稱，City Safety主動安全設施一次過包括大部份智能駕駛輔助系統，如主動車距控制巡航、車道維持輔助及車道偏離警示系統、主動煞車系統等等，都屬於所有車款標準配備。駕駛時只要跟前車距離稍近，即在投射到檔風玻璃的訊號及車速中提示，如嫌警告過份敏感，距離、車速等都可以按喜好自行調校，讓駕駛者揸得安全又自在。

▲ 後排亦設有恆溫冷氣，加上闊大的天窗，後座乘客不會覺侷促。



XC60 B5採用第3代Drive E動力系統，2公升直四Turbo引擎基本輸出250匹馬力，48V微混能系統輔助下更多了14匹馬力及4kgm扭力，在起步或瞬間加速時能額外提供動力，雖無顯示或特別反應，輔助更為順暢自然。全新八速波箱及掣動系統為線控格式，線傳煞車系統反應敏銳直接，加上新水冷式中央冷卻器改善Turbo Lag，行車表現更見優秀。

▲ 第3代Drive E動力系統馬力十足，配上微混能馬達更是如虎添翼。



混能力量充沛同時慳油

駕駛模式有Eco、Comfort、Dynamic及Off-Road四種，因應路面情況而調校。Comfort軚感及剎車較輕巧，亦可再按個人駕駛習慣作調整。Sport底盤調校硬朗，高速轉彎穩定卻不失舒適感，輕混能裝置協助下，行車時車廂亦格外寧靜。行車既適合於日常市區代步，上山下海都絕對能輕易駕馭。

▲ 8速電子波棍雖要時間適應，但操控不難，旁邊有智能電話無綫充電器。

AWD四驅同時亦能做到低油耗，Cylinder Deactivation汽缸休止裝置能有助慳油，還有煞車動能回收系統，把動能轉化為電能回充至鋰電池。油耗由汽油版T5的8.3-9.4L/ 100KM，下降至7.5-8.9 L/ 100KM。如果車主不介意中國製造，性價比來說Volvo XC60 B5 R-Design不失為合格有餘的好車。

▲ Harman Kardon高級音響原價$8,000，首批可免費升級。



規格表

售價：$499,800

車型：5門5座位SUV

引擎：1,969公升直四Turbo汽缸配電動馬達

活瓣：雙頂凸輪軸、16 活瓣

馬力：250ps/5,700rpm，馬達：14ps/3,000rpm

扭力：35.7kgm/1,800至4,800rpm，馬達：4kgm/2,250rpm

驅動：Geartronic 8前速自動波

懸掛：雙搖臂（前）／多連桿式（後）

制動：碟式（前／後）

車身長x闊x高：4,688 x 1,902 x 1,653 mm

前／後軸輪距：2,865mm

車重：1,915 kg

加速：0-100km/h 6.9秒

極速：180km/h

平均耗油量：7.5L/100km

查詢：Wearnes Motors（2927 3388)

▲ 車尾綫條同樣簡約，尾箱空間極大，相當實用。





攝影：黃建輝