Sony最新第四代無線降噪耳機　聽歌智能化配備聊天功能

現在不論是留家工作，或是在街上及交通工具上，一副降噪耳機絕對是減低嘈音的良伴。Sony最新推出的第四代型號頭帶式無線降噪耳機WH-1000XM4，除了繼承上一代的所有技術，更增加多項智能功能，可根據喜好提升降噪及自動調節環境聲音，聽音樂更有個人化體驗。

▲ Sony最新頭帶式無線降噪耳機WH-1000XM4，全面升級降噪能力。

▲ 黑色以外亦有鉑銀色可選。

全新藍牙晶片降噪升級

WH-1000XM4外型跟上一代分別不大，但降噪表現則大為提升。全新藍牙晶片以每秒逾700次的速度，感應並調節音樂和噪音訊號。每個耳罩上各有兩個麥克風用於消除噪音，採用雙重噪音感應器技術捕捉環境噪音，並傳送至高清降噪處理器QN1，透過全新運算法進行即時降噪處理，有效阻隔外界雜音。

▲ 高清降噪處理器QN1與全新藍牙晶片，同時進一步提升降噪效能。

人工智能提高音質

另外DSEE Extreme數碼音質提升技術利用人工智能實時分析音效，準確修復在數碼壓縮過程中流失的音訊，帶來更真實的體驗。連接指定串流服務，更可享受360度實景音效體驗，如身處現場收聽表演，更可透過應用程式，自訂音場效果。



WH-1000XM4設有感應環境音效控制智能，檢測你的位置和活動從而調整環境聲音設定，會隨著時間去學習識別用家經常到訪的地方，例如工作地點、健身室或咖啡店，調節音效以適應現場情況。

▲ 感應環境音效控制能學習不同地方並相應地調節音效，非常聰明。

佩戴耳機對話通電

全新說話至聊天（Speak-to-Chat）功能，可隨時進行對話而無須除下耳機，聰明方便。耳機會辨識到用家開口說話的聲音，自動暫停音樂，並引入環境聲音以便進行對話，對話結束30秒後耳機會自動恢復播放音樂。全新Precise Voice Pickup技術，有效地控制五個麥克風及進行音頻訊號處理，可以更清晰和準確地收集聲音。



快速注意模式亦能讓你收聽廣播或簡短說話時，把右手放在耳罩上瞬即降低音量並引入環境聲音。同時亦能偵測用戶是否佩戴著耳機，除下耳機時音樂會自動暫停播放以節省電量，重新佩戴時會就恢復播放，完全不用再按掣開關調節。

▲ 只需把右手放在耳罩上，瞬即降低音量並引入環境聲音。

WH-1000XM4可同時與兩個藍牙裝置配對，只需輕按一下，耳機就能快速流暢地在兩個裝置之間切換連接。來電時耳機亦能辨識響鬧的裝置，並自動連接正確的裝置。備有鉑銀色和黑色兩款，售價為港幣2,890元。如有需要入手耳機，這款剛於8月才推出的WH-1000XM4是不二之選。

▲ 耳機可以摺起收納在便攜盒中，另包插頭轉換器及USB線等。