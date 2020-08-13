疫情下4成受訪者精神健康狀況轉差 　Mind HK推出一系列精神健康支援項目

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新冠肺炎疫情持續，港人積聚不少負面情緒，對精神健康服務的需求遞增。慈善機構Mind HK早前進行調查，發現約4成受訪者的精神健康狀況轉差，因而推出一系列支援項目，包括精神健康援助計劃、Help Me虛擬小助手等，希望可以幫助港人解決精神健康的問題。
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Mind HK於5月透過網上問卷訪問了1,031名18歲或以上的香港居民，以了解1月至5月期間疫情發展對港人精神健康的影響。結果發現49%的受訪者感到孤獨，21%正受精神健康困擾的受訪者更指出在疫情下，安全隱憂成為了尋求精神健康援助的一大阻礙，難以獲得相關的資源和援助。
與此同時，Mind HK於本年5月亦委託了香港民意研究所（HKPORI）電話訪問1,031名18歲或以上的香港市民。按世界衞生組織5項身心健康指標（WHO-5），43%受訪者獲評估為「精神健康較差」；43%受訪者表示在今年1月到4月的疫情期間，其精神健康狀況轉差。
為應對港人精神健康因疫情轉差，Mind HK推出一系列援助措施，為有需要人士提供支援，服務包括：
責任編輯：曹佩鈞
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