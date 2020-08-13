【儲蓄保險】失業需要現金周轉 從保單拎錢借錢可行嗎？

新冠肺炎嚴重打擊本地經濟，根據今年6月公布的數據，香港最新失業率為6.2%，創15年來的新高。面對疫情、就業前景的不明朗因素，不少市民都要勒緊褲頭，為了解決資金周轉問題，有朋友問，暫停繳交保費或者從儲蓄保險中「拎錢」是否可行。究竟大家從儲蓄保險中可提取甚麼來應急？執行時又有甚麼要注意呢？

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儲蓄保險「拎錢」取決於現金價值 非已供保費

若大家想從儲蓄保險保單內「拎錢」，這牽涉到，在投保期間保單內累積了多少的現金價值及紅利。先說提取紅利，當大家投保時，保險顧問大概介紹過滾存紅利，但實際上，保單內有多少紅利，要視乎滾存時間及供款期。舉例說，陳先生於5年多前投保終生儲蓄保險，需供款18年，以月供698美元支付，至今已繳付保費46,812美元，而積存紅利就有1,118美元，詳見下表。一般而言，提取紅利不會影響保單的保證現金價值及人壽保障，但滾存效應會減低。

既然紅利未必多，那麼從自己的保單提取現金價值又是否可行？儲蓄保險的客戶也可提取保單內所有的現金價值，然後退保。延續上例，供款5年多的陳先生，保單內可提取的現金價值為8,705美元，連同積存紅利1,118美元，若此時退保，合共可提取9,823美元。但是，相對於已繳保費（46,812美元），陳先生便要損失79%的已供保費。值得留意的是，如果客戶同時投保儲蓄保險連附加契約，後者所涉及的保障（可能是醫療、人壽、意外），都會在儲蓄保險退保時，一併終止。

保單貸款要付利息7%至8%

另一個可考慮的應急方案是保單貸款。一般來說，在最初供款期完成後，客戶可向保險公司申請保單貸款，藉此提取保單現金價值。有別於退保，透過保單貸款，該儲蓄保險及附加契約（如有）的保障可以繼續。

保險公司規定保單貸款的最高借貸額，通常是保單累積現金價值（扣除未償還的貸款後，如有）的80%至90%， 視乎不同產品釐定。當然，保單貸款亦要付利息，一般年利率為7%至8%。另外，有些讀者想透過暫停保單的供款，紓解財政壓力。其實，對於部分儲蓄保險，若客戶自行停繳保費，可能自動啟動保單貸款，因此要承擔貸款的利息。也有些儲蓄保險，停供保費可導致保單被終止，所以，客戶在作出決定前，要衡量利弊。

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保險公司的儲蓄保險 保單貸款利率 （每年） 友邦 7%（美元、港元保單，1977年以後） 安盛 8% 宏利 7.3%（港元）；6.8%（美金） 英國保誠 8% 永明金融 8% 保單貸款利率資料更新至2020年8月6日。以保險公司公布為準，詳情請向保險公司查詢。

借定唔借？還得到先好借

若選擇保單貸款，大家固然要支付貸款利息，保險公司會從剩餘的現金價值中扣除。此外，如果保單仍處於供款期，客戶在貸款期間仍要繳交保費，若客戶不交保費，剩餘的現金價值會再被扣減，變相借更多錢。但當保單內剩餘的現金價值及紅利，少於未償還的欠款，該保單亦可能被終止。

再引用上例，如果陳先生透過保單貸款借6,000美元，基於他需月供保費698美元，如果他同時停交保費，該儲蓄保險保單的現金價值亦只可「捱」多4個月，若不還款或再交保費，該保單便會終止。所以，還是要記着老生常談的一句，借定唔借？還得到先好借。

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儲蓄保早期資金流動不高 現金價值有限

最後提醒大家，大多數終生儲蓄保險都是長綫的，客戶透過持之以恆的儲蓄，保險公司發揮滾存效應，長遠地為客戶累積財富；但是，一般的儲蓄保險的資金流動性並不高，尤其在保單早期，就如上述陳先生的情況，18年供款期的保單但只付了5年多保費，其現金價值有限（相對於已繳保費）。如果保單已經供款完畢，現金價值可望高於已繳保費。

要注意，在顧問銷售時，需對客戶進行財務需要分析（FNA），確保投保人能夠負擔供款期內的保費。一個以客為先的保險顧問應向客戶陳述產品的優點及潛在風險。

疫情重創經濟，不少市民的收入大減，但若要動用保單貸款或退保，就要與保險顧問了解清楚它們的影響。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：等錢駛？問保單拎錢、借錢又幫到手嗎？】

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