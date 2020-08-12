【MPF】強積金總資產突破1萬億元

據強積金（MPF）研究機構積金評級（MPF Rating）的資料，強積金總資產已突破1萬億港元，以代表MPF管理費的的基金開支比率1.45%計算，即強積金受託人每年從中收取約145億元管理費。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指，從最新的月度資金流向，以及市場佔有率的數據來看，MPF資產目前總值為1.008萬億元，即每名成員的平均帳戶結餘為23.1萬元。

不少打仔工希望強積金可以降低收費，正在招標的「積金易（eMPF）」平台可望於2022年開始投入營運，長遠精簡行政工序，變相令基金收費有下調空間。有分析曾預期屆時可令行政費或節省約0.4%至0.8%。

責任編輯︰陳啟昌

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