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壽司郎創業祭指定壽司$12起 華御結指定分店11點前買3個御結即減$5

消費錦囊 07:00 2020/08/13

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、壽司郎：吞拿魚腩壽司$12

8月13日起，壽司郎為慶祝開業一周年，推出指定壽司優惠，「極上大吞拿魚腩」只售$12，數量有限，售完為止。其他限定商品將於8月13日正式開售。

壽司郎分店地址

2、華御結：指定分店11點前買3個御結即減$5 

即日起至8月16日，凡於指定分店11點前購買任何3個御結或以上，即可享減$5價惠。購買3個御結可減$5，6個可減$10，如此類推。優惠可與套餐一同使用。

 


優惠暫時只適用於以下分店：
觀塘港鐵站店
北角炮台山港鐵站店
粉嶺港鐵站店
屯門兆康港鐵站
觀塘創紀之城店
葵涌永得利廣場店
尖沙咀iSQUARE店
火炭沙田商業中心店
馬鞍山廣場店
深水埗V Walk 店

店舖地址

 

3、Pacific Coffee：「手機下單」全單9折

即日起至8月23日，使用Pacific Coffee的「手機下單」功能並輸入優惠碼「MOBILE10」享全單9折優惠，到店即取。


優惠詳情

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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