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【收息股】疫情之下仍派息　搵出可靠收息股

收息攻略 18:18 2020/08/12

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【收息股】疫情之下仍派息　搵出可靠收息股

揀收息股除了考慮派息金額、息率高低，是否保持穩定派息也十分重要，特別是對於希望靠食息退休的投資者而言更是重要。假如企業在疫情之下仍保持穩定派息，可以算是靠的過的收息股吧。　

疫情助找出可靠收息股

踏入8月份，大部分上市公司都陸續公布中期業績和派息。財務策劃師唐德玲撰文分享，友人計劃年底退休，於農曆年後開始買入一些收息股，作為日後退休之用。

幸運地，她沒選滙豐（00005）作為收息股，算是避過一劫。她只鎖定一些公用或基建類的股票，包括中電（00002）、港燈（02638）、長江基建（01038）和香港電訊（06823）等等。

除了新經濟股經過3月份的急跌後大幅反彈外，其實連公用股也從低位回升不少，個別股份的升幅更逾3成，以友人的平均買入價計，也有接近兩成利潤。她曾經有一刻想過「先賺為敬」，因為短短1個月就賺了約3年的股息。

結果，她沒有受到誘惑，只沽出小量多買了的公用股，其他本來計劃中要買的股數，全部保留了。這兩個星期，這些收息股陸續公布中期業績，令到友人感到很欣慰。

銀行易受經濟循環影響

唐德玲提到。不少人也會持有銀行股這類傳統大藍籌，作為收息股之一，因為這些股票的派息也算穩定，有些的息率也頗高。但其實，這些企業的業務頗受經濟循環影響，只要盈利倒退了，也很大可能會減少派息。

恒生（00011）已經算好了，若買了滙豐才最慘，去年沒有末期息之外，今年全年都可能沒有股息，明年也是未知之數！

所以，收息股最可貴不一定是息率高低，而是穩定的派息政策，這樣才可以讓退休人士安心！

【收息股】疫情之下仍派息　搵出可靠收息股

欄名 : 收息攻略

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