▲ Fresh grad初入職場 要點樣理財？（保險篇）

2020年嚟到8月，亦都係畢業生積極搵工嘅季節，受疫情影響，今年經濟唔好，畢業生就業職位亦無之前多，部分畢業生或者已經搵到工，已踏入「社會大學」被進一步鍛鍊人生，仲未搵到的，唔使氣餒，最緊要唔好放棄自己，唔好覺得自己唔得。

無論你搵到筍工定衰工，出嚟社會工作，理財係唔可以缺少。坊間理財產品眾多，花多眼亂，你走入銀行話想開個出糧戶口，銀行職員可能順便會Sell你理財產品，作為一個初初踏入社會嘅人，聽完講解都未必明呢係啲咩，而且Fresh grad收入唔高，點買得起咁多嘢？積臣都曾經係Fresh grad，作為過來人，我講一講自己經驗。

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儲蓄保險

𠵱家各大金融機構，最熱賣嘅係儲蓄保險，簡單咁講，儲蓄保險即係強迫你儲錢嘅計劃，例如每個月供一筆錢，供滿之後就由佢滾存，而個計劃會提供2至4厘保證回報。

對於儲蓄保險，積臣認為除非你係月月清，但又想儲錢啲人，儲蓄保回報唔算高，如果要財富增值，係另有更好選擇。第二係儲蓄保要供滿後，過咗某個年度，個權益金額先會等同你個總供款，如果係之前提早攞錢，係會損失保單價值，即係你唔會攞得足你總供款，如果考慮到有未來現金流的需要，儲蓄保險未必啱。

咁儲蓄保險點解會叫保險呢？因為佢會有身故保障成份，但身故保障成份效益唔高，簡單講講槓桿成分超低，即係你供20萬蚊，萬一你不幸去世，受益人係唔會索償到100萬，想要身故保障，一係意外保險，一係人壽保險。

年金

第二係年金，年金有分延期同即期年金，前者同儲蓄保險近似，都係月月供，供滿後，由得佢滾存，計劃提供2至4厘保證回報，後者即係即時畀一大筆本金，可即時每月攞返部分本利過活，即期年金比較多係退休人士或即將退休人士使用。

買得年金，通常係計劃未來退休用，等退休時有長糧，積臣認為要選擇派到你終老嘅終生年金。雖然年金愈後生參加，愈早供滿，就有更多時間滾存本利，退休時就多啲資金可以用，但除非你已諗緊未來退休計劃，或者留筆錢畀未來子女用途，否則唔使諗住，因為年金每月供款並唔少，二來計劃回報同儲蓄保一樣唔算高。

醫療保險

到醫療系列保險喇，作為fresh grad，要留意保險唔需要多，先集中諗醫療住院保險，保障小病、住院、小手術或意外，到收入提高時，就要考慮下危疾保，危疾有年輕化趨勢，若患上危疾，醫療開支隨時令人傾家蕩產。而愈年輕投保，保費愈低，近年有網上保險公司加入市場，令醫保同危疾保保費更低，亦都多咗入門級選擇。

兩種保險，積臣認為最好唔好選擇有儲蓄成份，因為儲蓄成份嘅保費同回報計算就會變得好複雜，而且保費一定會比純保障計劃更多，係會影響你現金流，而且中途斷供會有機會損失大部分保單價值。

而人壽保險，當你有家室時，特別係如果你係家中經濟支柱先買，因為人壽保險主要係保障身故後賠償，當你不幸去世，你不能工作嘅子女或家人，都可以有筆應急開支。

今次先講到呢到，咦！點解好似咩嘢積臣都Say no？因為愈年輕可承受投資風險愈高，此時應盡力保留現金流，提高自己投資回報，儲蓄保同年金或會啱保守型投資者，但追求財富增值，有其他方法，積臣下期會講下投資產品。

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【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

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