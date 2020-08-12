▲ 【虛擬銀行】livi bank今日開業 盤點4間虛擬銀行開業優惠

金管局去年發出8個虛擬銀行牌照，而其中一間虛擬銀行livi Bank今日（12日）正式開業，更推出不同開業優惠，如成功開戶可享100元迎新現金獎賞。現時本港有4間虛擬銀行正式開業，到底哪一間銀行的優惠較為吸引？

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現時在livi Bank開戶可獲100元迎新現金獎賞；每位客戶每成功推薦1名用戶成功開戶，可再獲100元獎賞，上限1000元額外獎賞。而livi夥銀聯提供二維碼（QR Code）以扣帳形式付款，客戶每次付款後可以「Shake Shake」搖出折扣券下次購物使用，折扣每次不同而且視乎消費金額而定，每日最多可抽獎3次。

不少虛擬銀行都推出高息定期存款或活期存款吸客，但livi Bank的活期儲蓄戶口首50萬元享0.5厘。而眾安銀行（ZA Bank）及天星銀行的活期存款利率較為吸引，分別是首50萬元享1厘息及首2萬港元之活期存款享3.6厘息。而匯立銀行（WeLab Bank）GoSave3個月港元定期存款最高年利率1.1厘。

除了上述虛擬銀行外，Mox Bank及螞蟻銀行現已進行試業，而Mox Bank早前推出黑色不銹鋼限量版的Mox Card，僅首3,000名成功開立銀行戶口才可獲得。

責任編輯：曹佩鈞

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