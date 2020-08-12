▲ 【退休規劃】唔想退休變退憂？ 退休規劃需考慮5大風險 -

想享有無後顧之憂的退休生活，需要有周詳的退休計劃。但開展了退休生活後是否代表真的無憂無慮？美國有學者發表論文指，提出了典型退休家庭會面臨5個風險。若正為規劃退休計劃，不妨將幾個風險考慮在內，並預早制定應對方案。

美國波士頓學院退休研究中心研究經濟學家Wenliang Hou發表論文，提出典型退休家庭會面臨的5個風險。

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1. 壽命風險

壽命風險可分兩個方面，一方面是指退休人士或會比預期中早逝去，未能善用退休儲備享受人生；另一方面則是壽命乾預期長得多，在用盡所有積蓄後無以為繼。研究指，經由客觀分析，這是退休人士需面對的最大風險。退休規劃會一般會按照對壽命的預期，去制定所需的預算及儲備，因此計入壽命風險對退休規劃尤其重要。

2. 市場風險

市場風險是指投資收益不如理想，或是所持有的資產價格下跌。與客觀分析所指的最大風險是壽命風險不同，市場風險是退休人士主觀意見的最大退休風險，研究指這反映退休人士或有過度高估市場風險的情況，認為與過往發生過的經濟危機有關。

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3. 健康風險

健康風險是指在晚年需面對的醫療及長期護理的開支，是繼壽命風險後第二大的客觀風險。研究指，退休人士並沒預期自己會活得長壽，因此會常常低估退休後的健康成本，帶來了風險。

4. 家庭風險

家庭風險是指配偶死亡或家庭成員無法預料的需求，例如向成年子女提供經濟援助等額外開支。這個風險較上述的風險為低，但研究指，不少退休人士曾犧牲個人的退休儲備，為成年子女或孫子提供經濟援助，反映這風險不容忽略。

5. 福利政策風險

福利政策風險是指政府上福利政策的改變，由於福利政策難在短時間在重大改變，因此這個風險5個風險之中最低。但退休人士也要注意，不能只依靠退休福利的收入，要有多方面的準備。

責任編輯：李瑩

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