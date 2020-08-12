▲ 【續領BNO】國際快遞平台月收350宗續BNO寄件查詢 邊間快遞寄續BNO文件最抵？ -

英國政府明年1月起將會推出新簽證（Hong Kong BNO Visa），供合資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的人士及其近親申請，提供「5+1」的入籍路徑，引發不少港人紛紛續領BNO。有國際快遞平台指，在5月底至6月底期間，一個月內接獲有關續BNO寄件查詢達350宗。需要寄續領BNO文件至英國，邊間快遞最平最快？

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國際快遞報價及預約平台FreightAmigo指，在5月23日至6月23日期間，接獲有關BNO申請文件的查詢數量達350宗，顯示不少港人有意續領BNO。

寄件BNO文件最平低至196元

比較國際快遞報價及預約平台Spaceship及FreightAmigo的收費，假設文件重量為0.5公斤，由香港寄至英國，Spaceship最便宜的選擇為DPEX Express Document，收費為263元，預計6至8工作天送達；FreightAmigo最便宜的選擇則為Aramex，收費為195.7元，預計3至6工作天送達。此外，香港郵政特專快遞現已恢復寄送至英國的服務，假設文件重量為0.5公斤，收費為245元，預計2至7工作天送達。

此外，快遞公司或會受國際航班減少所影響，消費者需留意寄件時間或較以往長。以下國際快遞公司的網上報價收費僅作參考，實際收費經快遞公司計重後為準。

責任編輯：李瑩

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網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁】

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁】

假如你不確定是否合資格申請BNO，免費查詢方法請看【下一頁】

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