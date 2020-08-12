【移民澳洲】90後港女生自學電腦編程技術移民澳洲 買澳洲樓增被動收入 冀提早退休

上一篇分享了香港女生Andrea，如何自學電腦編程，成功以技術移民方法移民澳洲，並成為過百萬港元年薪一族，一躍躋身澳洲Top 1% Income Earner行列。今篇由她分享澳洲墨爾本的就業、地產行情如何。

【上篇閱讀】90後港女生自學電腦編程技術移民澳洲 年薪過百萬 可擁無限有薪年假、以股代薪

▲ 她從小在屋邨長大，認為只要肯勤力都可以做到自己想做的事。

持續置業增加被動收入

現時Andrea居於墨爾本市中心、離唐人街步行7分鐘的1,000呎單位，購入價為300萬港元。工作高薪又穩定，且購置自住物業，生活叫人艷羨。今年才30歲的她，早已雄心壯志，訂下要在每個重點城市持有3個物業、在45歲前退休的目標，現時她已於墨爾本和塔斯曼尼亞持有數個物業。

要達到退休目標，她的策略是以置業增加被動收入。「澳洲房地產好有潛力，廿幾年來一直上升，入場費比香港低很多。加上當地人工較高，大學畢業生年薪7萬澳元（約39萬港元），較易買樓。」她第一步是先靠儲錢買下較便宜的自住物業，省去租金費用，慳妹如她，將每個月個人支出限制在5,000港元內，平時多留在家煮飯，交通費亦因有市中心免費電車而省卻，又將自住物業空房租出等。以她的薪金和支出，用1年就可以儲到一個物業的首期。

▲ 為了慳錢，Andrea一次過煮一星期分量的午餐和晚餐，食同樣的食物。

1年收租17萬港元

不過Andrea直言要達到目標，單靠儲蓄並不可能做到，最重要還是開源，所以她亦兼職地產經紀，一天工作高達16小時。「我從小在屋邨長大，細個無錢買電腦，大學靠自學成了軟件工程師，我覺得只要肯勤力，都可以做到想做的事。」

澳洲貸款是根據借款人薪金而訂，年薪8萬澳元（約44萬港元）大約可借80萬澳元（約441萬港元），約可支付兩個單位首期。所以若想持續置業，就需要增加本身收入，以擴大借貸額和加快還貸。當提早完成供樓後，又可以繼續借貸支付另一物業首期，做到錢滾錢的效果。以一個物業每星期租金約600澳元（約3,307港元）估計，1年便可收租約3萬澳元（約17萬港元）。

▲ Andrea建議置業投資必定要買一手新樓，因每年可獲折舊退稅，她亦會將自住物業的空房租出。

置業宜買新樓每年退稅

若欲置業投資，她指買一手新樓較有着數。「澳洲稅率跟薪金成正比，最高可達55%，普通打工仔交了稅和雜項，分分鐘沒有5成人工。購買新樓的話，每年可享折舊退稅，金額視薪金和物業數量而定。持有愈多一手物業，退稅愈多，儲錢愈快。」現時Andrea每年的折舊退稅，已可退還相當於她1個月薪金。

至於在不同城市持有物業，則可分散風險。她觀察到澳洲房地產通常會在不同地區輪流上升，現時疫情爆發，墨爾本和悉尼因留學生離開而無人租樓，坎培拉則因當地居民主要是政府公務員，房屋空置率低，樓價、租金回報率也較好。

她認為不要被香港的境況規限了想像，因為澳洲很多打工仔都是以這種方式增加財富，提早退休。「在香港買一層樓都有排供，在澳洲則輕易得多，因為到處都是機會。香港人在澳洲都可以做到，因為大家都好勤力。」

不過她提醒港人，想置業投資不要去香港展銷會，應找澳洲當地中介幫忙。「我以前都去過香港展銷會，一來沒甚選擇，二來聽完天花龍鳳的推介，就會心急簽合約付留位費，到最後卻難以轉售和收租，更有人因借不到錢而賠了留位費。」

【原文︰90後女生自學編程技術移民澳洲 澳洲IT人才有價有市】