【移民澳洲】90後港女生自學IT技術移民澳洲 年薪過百萬 可擁無限有薪年假、以股代薪

澳洲早前宣布延長港人學生及臨時工作簽證至5年，為他們申請移民澳洲提供多一個途徑。香港女生Andrea在3年前移民澳洲墨爾本，當時她以27歲之齡、以軟件工程師身份，透過技術移民取得永久居住權。她說澳洲的IT工程師人才需求大，而且人工高，福利好，她目前年薪已過百萬港元。

自學電腦編碼 申請州政府擔保移民

Andrea出身公屋，非大富大貴大家，移民澳洲時戶口只有10萬港元，在當地一個人也不認識，只識講英文，她研究後發現澳洲技術移民的方法相對簡單。

▲ Andrea移民憑自學編程以技術移民至澳洲墨爾本，到埗一周內已找到工作。

Andrea雖以軟件工程師身份移民，其實她並無IT相關學位，大學本科唸工商管理，因興趣自學編寫電腦程式，畢業後任職科技公司。「我的學位不符合移民職業需求，原來只要有6年相關工作經驗，就可進行技術評估。加上年齡、考試成績、學歷等因素，符合最低分數要求就可排隊交申請表。若排隊人數少過限額，就有機會獲得offer。若突然有很多人分數比你高，他們就有機會插隊，所以最好盡量拉高分數。我當時一夠分就衝，因為移民一定愈來愈難。」Andrea從交表申請到取得永住權，只花了1年時間。

但總有人是爭少少才夠分，Andrea指可以申請州政府擔保的5分。「有州份想要某個工種，而你符合條件就可申請，直接加5分。有錢可選擇買樓，例如在坎培拉買層25萬澳元（約138萬港元）的樓也可加5分。」

【移民澳洲】澳洲技術移民3大途徑 何者可直接取得永居權？

彈性上班 可擁無限有薪年假 可選以股代薪

初來埗到的第二個星期，Andrea開始搵工，一星期內便已找到澳洲大型保險公司的程式開發員工作，月薪約5萬港元。工作1年多，她便跳槽至矽谷科技公司任軟件工程師，起薪點年薪過百萬港元，一躍躋身澳洲Top 1% Income Earner行列。

公司待遇和福利均優厚，例如採彈性上班時間、員工可擁無限有薪年假。OT被認為嚴重影響work-life balance，達兩小時，員工就會被要求翌日放假。公司除了為員工供強積金，更為其直系親屬購買每人每月1萬港元的醫療保險。人工也羨煞旁人，Andrea入職1年已加薪兩次，每次加3成。

人工亦可選以股票代支，一年可折現4次為現金，公司於美市股價5年內升了10倍，她有同事入職幾年已是百萬富翁，是以美元計。

▲ 與公司老闆、Twitter創辦人Jack Dorsey合照。

移民前狂操英文IELTS獲8分

對於搵工秘訣，Andrea認為英語能力與態度是首要。她移民前狂操英文，在IELTS考試獲得8分佳績。「這裏好喜歡聘請溝通技巧較好的人，見工面試要流暢地表達自己，闡述自己為何勝任工作。」

她指澳洲渴求IT人才，尤其是程式開發員，發展潛力和工作機會都比香港好。澳洲IT公司較多聘請開發人員，很多工種都是香港少見。以行銷自動化程式開發員（Marketing Automatio）為例，香港相關職位近乎是零。Andrea認為搵工要抱持開放態度，即使未曾做過，但若技能符合就不妨一試。「建議盡可能去報與自己工作經驗類似的工種，也不要執着是甚麼公司，因為這裏有工會保障，待遇不會太差。而且只要工作一段時間，就會有其他公司高薪挖角。」

▲ 公司待遇優渥，員工可擁有無限有薪年假。

Andrea目標是在澳洲買3層樓，冀靠收息提早退休，想知佢點做到，按【下一頁】了解

【原文︰90後女生自學編程技術移民澳洲 澳洲IT人才有價有市】