【退休規劃】棄高薪厚職　42歲女強人已擁千萬資產夠唔夠退休？

42歲人，應該擁有幾多資產，才好部署提早退休？一名曾是年薪200萬元的私人企業女性高級管理層，因工作壓力大毅然辭職。與一般打工仔不同，這位女強人在辭職時已擁有過千萬資產，是否有條件講提早退休？

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每月有錢剩便儲起 欠妥善理財規劃

Winnie過去只是將每月盈餘自動存放在銀行儲蓄，Alvin認為Winnie需要有一個全面的中至長期理財規劃，並先從她現有財富組合開始分析。

人民幣佔現金儲備三成

現時Winnie持有的現金有三成，即約180萬港元等值是人民幣，而她亦希望繼續持有，其餘都是港元存款。

持價值600萬股票 如何增加回報收益

另外，她持有價值600萬元股票，她期望股票組合能夠每年製造35萬元收益，即收益率約5.9%，但現時的股票組合收益率約3.1%，即能製造18.6萬收益，遠低於期望。

如要達到目標，方法離不開：

1.增加資金到1,130萬元；

2.或是改變組合，選擇更多高息股票；

3.又或是增加交易頻率，期望透過低買高買來提升收益率。

這3種方法對Winnie而言都是可行方案，沒有必然的選擇，分別是她可掌握結果的程度，當然環境因素亦會對結果有很大影響。

物業加按套現 同時要控制支出

另一方面，她亦將自住物業加按套現了300萬元，目前一半存款都是由加按而來。雖然曾經月入10多萬元，但今天她亦明白沒有收入便需要控制支出，所以現時每月支出為4.3萬元，已包括償還按揭貸款2.9萬元，實質每月支出為1.4萬元。

她提到，現時的支出相比以往有很大差別，因為過去在旅行方面的支出非常大。她單身及沒有家庭負擔，兼有高收入，以往自然很疏爽地花費。

事實上，在現時零收入情況下，支出也不少，所以Winnie也想透過不同方法提升收入。

投資海外物業收租非理想時機

由於她持有外國護照，亦有回流到當地退休的打算，所以其中一個投資方案是考慮以不多於400萬港元，在當地購入兩個單位作收租。不過，她亦知道物業租金收益率不高，假如現時生活需要靠物業製造收益，將會鎖死大部分資金，並不划算。

除非海外物業短期升值幅度非常可觀，否則便浪費了令財富增值的時間。

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適當投資維持合理保障

另外，她也考慮買股票，原因是流動性及透明度較高，更打算直接投資美股，但她接觸股票不足一年時間，所以亦擔心現時股票佔總資產的比例是否過高（佔總資產33%，扣除自住物業後為46%）。Alvin認為，以單一市場投資來說，的確不少，但也因背景不同，比例是因人而異。

雖沒收入 但不宜減危疾保障

保障方面，Winnie現時持有的危疾保障是已扣減一半的金額，她正考慮應否進一步減少保障。Alvin提醒，若她再減低保障將增加將來不幸患病，需由儲蓄支付醫藥費的風險，故目前100萬港元危疾保障算是合理，應該維持。

首先是控制支出

經過多番解釋，了解了Winnie的不同想法後，Alvin再建議她可從兩方面考慮，首先是控制支出。

現時Winnie的主要支出是按揭還款，如果現有資金繼續保存作存款，而不能得到較貸款利息為高的收益，長綫只會令財富價值降低。因此，在未來兩年，她需要定下長期計劃。若然決定降低風險以審慎為本，便需要考慮降低借貸金額，減少支出。

運作資本作適當投資

另一方面便是應怎樣運用現有資金作適當投資。

Alvin建議她可以將存款分為兩部分。第一部分是要應付資金流動性及製造收益，目標是全球性的投資，以及未來兩年後有可能要套現資金減低按揭

Winnie可將180萬元存款投資在不同類別的基金中，包括派發收益的債券基金和多元資產基金。若要追求長遠增值，她可以考慮股票類基金，這三類基金的比例多少便視乎她需要製造多少收益，以應付生活和個人風險水平。

理財組合必須定期檢討

上述亦提到，假如Winnie的股票組合不變，每年預計能夠製造收益約18.6萬元，而現時每年支出為51.6萬元，即是需另外製造33萬元收益才能應付所需開支。

假若180萬元的基金組合可製造4%年度收益，這筆錢能夠每年提供7.2萬元，即尚欠25.8萬元收入。如她先保留100萬元存款來應付未來數年的生活支出差額，這筆錢便可用約4年。

這時亦是Winnie要為未來20年人生做規劃的時候。雖然她不需要在財務上照顧他人，但她仍需要確保有足夠資金應付個人風險，特別是未來醫藥費，所以她現時的醫療保險不能減少。

她亦需要額外準備醫療儲備，作應付未來的保費支出。因此，她第二部分投資應選擇較平穩收益的長期儲蓄計劃，可考慮10至15年儲蓄期的儲蓄保單或是年金計劃，目標是到未來退休時能夠製造穩定收益，用作應付醫療保險保費。

因為Winnie的資產較多為股票組合，而且存款過多又未有適當配置，未來數年在借貸安排及事業規劃上也有不少變數，所以以上投資理財組合必須定期檢討。

【原文刊於第668期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。