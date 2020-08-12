【大家樂優惠】大家樂買$300送$300今日開始　「樂樂食 日日慳」優惠買$300現金券即送$300優惠券（第二版；加入大家樂股價）

大家樂（00341）優惠今日推出勁吸晴！大家樂推出「樂樂食 日日慳」現金券優惠，顧客購買300元現金券，便加送300元優惠券，即是「買一送一」，在新冠肺炎疫情下留住客戶保住生意。

大家樂今日股價表現靠穩，收報16.78元。

本港新冠肺炎疫情持續，政府延長限聚令及晚市禁堂食多7天。各大食肆都推出優惠自保，當中大家樂快餐於今日（12號）早上8時起推出「樂樂食 日日慳」現金券優惠，顧客購買300元現金券，便加送300元優惠券，即是「買一送一」。

優惠券可即買即用，可購買早、中、下午茶或晚餐，現金券及優惠券有效期至2021年3月31日。300元優惠券包括：午/晚市任何一款焗飯減5元優惠券10張、早市「豐盛早餐」10元優惠券5張及現金券20元減10元等。

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責任編輯︰陳啟昌

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