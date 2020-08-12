  • 29°C
香港時間 : 2020812日 (三) 09:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Mr. Steak自助午餐低至半價 稻香重開全日外賣自取8折

消費錦囊 07:00 2020/08/12

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Mr. Steak Buffet à la minute： 自助午餐低至半價  

由8月12日至8月31日，Mr. Steak Buffet à la minute周末自助午餐可享半價，折實連加一只需$270 ， 星期一至五自助午餐亦可享6折優惠，折實連加一 $189 。自助午餐設多款新鮮刺身、長腳蟹、青口、熟蝦、美國和牛、燒牛肉、即焗心太軟等美食無限量供應。

優惠詳情

2、稻香：全日外賣自取8折

稻香集團全綫分店將於8月12日（星期三）恢復營業，全綫分店外賣自取，全日一律8折。優惠適用於稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊分店 （將軍澳新都城、大角咀稻香分店除外），星期一至日供應。

點心由早上8時至下午4時供應，外賣自取8折，稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居只適用於指定點心紙內尊、特、大、中、小點點心 ； 稻坊各分店則適用於指定點心紙內點心。

3、G2000：FINAL SALE低至3折

G2000 FINAL SALE低至3折，上班服飾，男女恤衫﹑西裝外套﹑西褲西裙等，均有優惠。

現凡購物淨額滿$500更送$100禮券，送完即止，萬勿錯過。推廣期有限，受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝＝＝

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 百佳買新鮮食品滿$88送酒精搓手液 位元堂免診金首劑藥費半價
2020/08/11
百佳買新鮮食品滿$88送酒精搓手液 位元堂免診金首劑藥費半價
今日優惠精選 - 神石焼食材外賣自取低至6折 Uber Eats新用户外賣減$80
2020/08/10
神石焼食材外賣自取低至6折 Uber Eats新用户外賣減$80
今日優惠精選 - sensory ZERO全日外賣自取85折　KiKi麵店單點餐牌外賣自取​​​​​​​75折
2020/08/07
sensory ZERO全日外賣自取85折　KiKi麵店單點餐牌外賣自取​​​​​​​75折
今日優惠精選 - GODIVA外賣自取飲品8折　Living Plaza土瓜灣店買5送1優惠
2020/08/06
GODIVA外賣自取飲品8折　Living Plaza土瓜灣店買5送1優惠
今日優惠精選 - Tsuta蔦拉麵堂食外賣買1送1 譚仔三哥外賣自取$3加購飲品
2020/08/05
Tsuta蔦拉麵堂食外賣買1送1 譚仔三哥外賣自取$3加購飲品
著數優惠

下一篇文章

【大家樂優惠】大家樂明早推出「樂樂食 日日慳」優惠 買$300現金券即送$300優惠券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【核酸檢測名單】澳門及廣東省收緊港人入境限制 15間政府認可核酸檢測機構價錢、時間比較
【核酸檢測名單】澳門及廣東省收緊港人入境限制 15間政府認可核酸檢測機構價錢、時間比較
【大家樂優惠】大家樂明早推出「樂樂食 日日慳」優惠 買$300現金券即送$300優惠券
【大家樂優惠】大家樂明早推出「樂樂食 日日慳」優惠 買$300現金券即送$300優惠券
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
Pizza Hut推外賣自取優惠　普通批/大批買一送一
Pizza Hut推外賣自取優惠　普通批/大批買一送一
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】