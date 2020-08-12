Mr. Steak自助午餐低至半價 稻香重開全日外賣自取8折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Mr. Steak Buffet à la minute： 自助午餐低至半價

由8月12日至8月31日，Mr. Steak Buffet à la minute周末自助午餐可享半價，折實連加一只需$270 ， 星期一至五自助午餐亦可享6折優惠，折實連加一 $189 。自助午餐設多款新鮮刺身、長腳蟹、青口、熟蝦、美國和牛、燒牛肉、即焗心太軟等美食無限量供應。

優惠詳情

2、稻香：全日外賣自取8折

稻香集團全綫分店將於8月12日（星期三）恢復營業，全綫分店外賣自取，全日一律8折。優惠適用於稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊分店 （將軍澳新都城、大角咀稻香分店除外），星期一至日供應。



點心由早上8時至下午4時供應，外賣自取8折，稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居只適用於指定點心紙內尊、特、大、中、小點點心 ； 稻坊各分店則適用於指定點心紙內點心。

3、G2000：FINAL SALE低至3折

G2000 FINAL SALE低至3折，上班服飾，男女恤衫﹑西裝外套﹑西褲西裙等，均有優惠。

現凡購物淨額滿$500更送$100禮券，送完即止，萬勿錯過。推廣期有限，受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。