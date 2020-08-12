616牛肉火鍋專門店　外賣自取8折

政府宣布將限聚令、晚市禁堂食等防疫措施延長至8月18日。而全綫616牛肉火鍋專門店推出外賣自取8折優惠！

全綫616牛肉火鍋專門店推出外賣自取優惠，正價火鍋配料外賣自取可享8折，不包括醬料及飲品。而外賣營業時間為中午12時至晚上9時。

外賣落單網址／Loco App

616全綫分店地址