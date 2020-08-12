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616牛肉火鍋專門店　外賣自取8折

消費錦囊 10:00 2020/08/12

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政府宣布將限聚令、晚市禁堂食等防疫措施延長至8月18日。而全綫616牛肉火鍋專門店推出外賣自取8折優惠！

全綫616牛肉火鍋專門店推出外賣自取優惠，正價火鍋配料外賣自取可享8折，不包括醬料及飲品。而外賣營業時間為中午12時至晚上9時。

外賣落單網址Loco App

616全綫分店地址

馬鞍山店
地址：馬鞍山鞍駿街1號馬鞍山中心地下A06舖
訂座電話：65184507

新蒲崗店
地址：新蒲崗錦榮街6-24A號金僑大廈地下02-03號舖
訂座電話：‭6512 4500

天后店
地址：天后威非路道9號海閣洋樓地下C號舖
訂座電話：‭8481 2016‬

北角店
地址：北角建華街16號俊文樓地下A號舖
訂座電話：‭6515 8906‬

太子店
地址：太子白楊街21號地舖
訂座電話：6515 6265

大埔店
大埔翠怡街3號翠怡花園B座地下18號舖
訂座電話：3565 6878 / 6531 1169

元朗店
元朗西菁街9號富盛大廈地下95-100號舖
訂座電話：6531 1158

大圍店
大圍積富街33號積康樓地下C&D舖
訂座電話：6531 1192

銅鑼灣店
銅鑼灣謝斐道391-407號新時代中心地下C舖
訂座電話：6158 2345

西環店
西環皇后大道西384-386號三多大廈地下A舖
訂座電話：9034 9794

尖沙咀店
尖沙咀赫德道4號利是大廈1樓
訂座電話：9037 4146

黃埔店
紅磡民泰街27-47號黃埔新村J-L座地下B2號舖
訂座電話：9034 8857

荃灣店
新界荃灣三陂坊14-18號安安樓地下B舖
訂座電話: 9023 4199

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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