616牛肉火鍋專門店 外賣自取8折
政府宣布將限聚令、晚市禁堂食等防疫措施延長至8月18日。而全綫616牛肉火鍋專門店推出外賣自取8折優惠！
全綫616牛肉火鍋專門店推出外賣自取優惠，正價火鍋配料外賣自取可享8折，不包括醬料及飲品。而外賣營業時間為中午12時至晚上9時。
616全綫分店地址
馬鞍山店
地址：馬鞍山鞍駿街1號馬鞍山中心地下A06舖
訂座電話：65184507
新蒲崗店
地址：新蒲崗錦榮街6-24A號金僑大廈地下02-03號舖
訂座電話：6512 4500
天后店
地址：天后威非路道9號海閣洋樓地下C號舖
訂座電話：8481 2016
北角店
地址：北角建華街16號俊文樓地下A號舖
訂座電話：6515 8906
太子店
地址：太子白楊街21號地舖
訂座電話：6515 6265
大埔店
大埔翠怡街3號翠怡花園B座地下18號舖
訂座電話：3565 6878 / 6531 1169
元朗店
元朗西菁街9號富盛大廈地下95-100號舖
訂座電話：6531 1158
大圍店
大圍積富街33號積康樓地下C&D舖
訂座電話：6531 1192
銅鑼灣店
銅鑼灣謝斐道391-407號新時代中心地下C舖
訂座電話：6158 2345
西環店
西環皇后大道西384-386號三多大廈地下A舖
訂座電話：9034 9794
尖沙咀店
尖沙咀赫德道4號利是大廈1樓
訂座電話：9037 4146
黃埔店
紅磡民泰街27-47號黃埔新村J-L座地下B2號舖
訂座電話：9034 8857
荃灣店
新界荃灣三陂坊14-18號安安樓地下B舖
訂座電話: 9023 4199