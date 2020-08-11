【移民加拿大】創疫情大流行以來新高　加拿大6月移民人數逾19,000名

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【BNO移民英國】經LOTR酌情安排入境英國 需要準備甚麼文件？
新冠肺炎疫情全球大流行，不少國家的政府都提供有限度的服務，加拿大移民局的服務亦受到影響。自世衛宣布疫情全球大流行後，加拿大移民人數銳減，惟6月的移民人數創大流行以來的新高，移民人數超過19,000名。
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雖然6月移民加拿大的永久居民有所上升，但與去年同期相比仍差很遠。今年6月的永久居民達19,175名，而去年6月的永久居民為34,000多名。疫情影響令移民人數大減，加拿大政府由3月18日起實施入境限制，禁止所有外國公民進入加拿大。一些持有永久居民確認信的人，亦無法入境加拿大。
此外，加拿大移民局亦統計了移民人士的原居地，分布與以往相若。
|2020年6月加拿大移民人士原居地排名
|排名
|國家
|人數
|1
|印度
|6,760
|2
|中國
|2,010
|3
|菲律賓
|900
|4
|美國
|740
|5
|巴基斯坦
|595
|6
|巴西
|560
|7
|英國
|535
|8
|尼日利亞
|530
|9
|伊朗
|390
|10
|南韓
|355
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 移民攻略