【移民加拿大】創疫情大流行以來新高　加拿大6月移民人數逾19,000名

▲ 【移民加拿大】創疫情大流行以來新高 加拿大6月移民人數達19,000名

新冠肺炎疫情全球大流行，不少國家的政府都提供有限度的服務，加拿大移民局的服務亦受到影響。自世衛宣布疫情全球大流行後，加拿大移民人數銳減，惟6月的移民人數創大流行以來的新高，移民人數超過19,000名。

【延伸閱讀】【移民加拿大】受疫情影響 加拿大3月新增永久居民按年跌30%

雖然6月移民加拿大的永久居民有所上升，但與去年同期相比仍差很遠。今年6月的永久居民達19,175名，而去年6月的永久居民為34,000多名。疫情影響令移民人數大減，加拿大政府由3月18日起實施入境限制，禁止所有外國公民進入加拿大。一些持有永久居民確認信的人，亦無法入境加拿大。

此外，加拿大移民局亦統計了移民人士的原居地，分布與以往相若。

2020年6月加拿大移民人士原居地排名 排名 國家 人數 1 印度 6,760 2 中國 2,010 3 菲律賓 900 4 美國 740 5 巴基斯坦 595 6 巴西 560 7 英國 535 8 尼日利亞 530 9 伊朗 390 10 南韓 355

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝

更多移民海外資訊，按此瀏覽「移民海外知多啲」專頁

＝＝＝＝＝＝

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！ 立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！ 立即免費下載