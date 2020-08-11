  • 30°C
香港時間 : 2020811日 (二) 20:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【BNO移民英國】經LOTR酌情安排入境英國　需要準備甚麼文件？

歐洲 17:48 2020/08/11

分享：

【BNO移民英國】提前經LOTR入境英國 需要準備甚麼文件？

英國政府將於明年1月起推出名為「Hong Kong BN(O) Visa」的新簽證，供BNO持有人及其近親申請，提供「5+1」的入籍路徑。在簽證開放申請前，英國設有酌情入境（Leave Outside the Rules (LOTR)）安排，讓BNO持有人及其近親可提前入境。到底經LOTR入境時需提供甚麼資料？

【延伸閱讀】【BNO移民英國】不能做「太空人」？BNO持有人及近親需同時入境

提前入境 需提供6項證明文件

英國內政部在上月22日公布的聲明《香港BNO簽證政策聲明》（Hong Kong British National (Overseas) Visa Policy Statement）提到，明白部分具BNO持有人及其近親有意於簽證開放前提前到英國，故設有LOTR的安排，為他們提供最多6個月的居留簽證。入境時，BNO持有人及其近親需向邊境人員提供以下證明文件：

  • 具有BNO資格（毋須持有BNO護照，邊境人員可翻查紀錄確認申請人資格，惟持有BNO可加快處理程序）
  • 香港居民的身份證明文件
  • 申請人與近親的關係證明（結婚證書及出生證明文件等）
  • 經濟能力證明
  • 無犯罪紀錄
  • 全面醫療保險

需要注意，由於LOTR的安排是酌情處理，故邊境人員仍具有拒絕申請人入境的權利。此外，申請人經LOTR入境，最多可獲批6個月的居留期，期間可工作及讀書，但不能獲取公共福利，亦不能免費享用英國國民保健署（NHS）的醫療服務。內政部亦於早前更新，建議申請人及其近親應以家庭為單位入境。

【延伸閱讀】【BNO移民英國】持BNO港人可聯同哪些家人申請簽證？ 97後出生子女合資格嗎？

成功入境港人分享心得

Facebook專頁「走佬去UK」分享經LOTR成功入境的經歷，他們一家三口入境時主動向邊境人員指需要申請LOTR，隨後邊境人員問及他們之間的關係、從事的工作、有沒有足夠經濟能力支持在英國的生活，以及在英國有沒有親戚或朋友等問題。完成問答程序後，申請人需拍照及留下指模作記錄，獲批6個月的居留期。該專頁指，過程中他們沒有被要求提供經濟能力及無犯罪紀錄證明，所持有的保險只是為期一個月的旅遊保險。

雖然他們的經歷與內政部所述的要求不同，但由於證明文件是讓邊境人員審批申請人的入境資格，建議有意提前入境英國的人士，按要求準備文件，以免申請被拒。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁

假如你不確定是否合資格申請BNO，免費查詢方法請看【下一頁

＝＝＝＝＝＝＝

hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227立即訂閱
 
84日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載
＝＝＝＝＝＝＝

欄名 : 移民攻略

相關文章

【BNO移民英國】持BNO港人明年1月起可申請留英簽證 需符合6大條件
2020/07/22
【BNO移民英國】持BNO港人明年1月起可申請留英簽證 需符合6大條件
【BNO移民英國】BNO港人明年可申請特別簽證留英　享用國民保健醫療服務要交幾多錢？
2020/07/23
【BNO移民英國】BNO港人明年可申請特別簽證留英　享用國民保健醫療服務要交幾多錢？
【BNO移民英國】持BNO港人可聯同哪些家人申請簽證？ 97後出生子女合資格嗎？
2020/07/23
【BNO移民英國】持BNO港人可聯同哪些家人申請簽證？ 97後出生子女合資格嗎？
【BNO移民英國】BNO港人明年可申請特別簽證　居英港人分享英國搵工心得
2020/07/24
【BNO移民英國】BNO港人明年可申請特別簽證　居英港人分享英國搵工心得
【BNO移民英國】宣布BNO酌情安排前抵英 兩名持BNO港人獲准入境未能工作
2020/08/10
【BNO移民英國】宣布BNO酌情安排前抵英 兩名持BNO港人獲准入境未能工作

最新專欄文章 更多

【移民加拿大】創疫情大流行以來新高　加拿大6月移民人數逾19,000名
今日
【移民加拿大】創疫情大流行以來新高　加拿大6月移民人數逾19,000名
【BNO移民英國】宣布BNO酌情安排前抵英 兩名持BNO港人獲准入境未能工作
2020/08/10
【BNO移民英國】宣布BNO酌情安排前抵英 兩名持BNO港人獲准入境未能工作
【移民台灣】港人急申請赴台？台駐港處網上預約爆滿至10月中
2020/08/06
【移民台灣】港人急申請赴台？台駐港處網上預約爆滿至10月中
【移民美國】美國入籍費用增逾80%　新收費10月2日生效
2020/08/04
【移民美國】美國入籍費用增逾80%　新收費10月2日生效
【BNO移民英國】不能做「太空人」？BNO持有人及近親需同時入境
2020/08/04
【BNO移民英國】不能做「太空人」？BNO持有人及近親需同時入境
移民 簽證 香港 英國 BNO

下一篇文章

【移民加拿大】創疫情大流行以來新高　加拿大6月移民人數逾19,000名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版