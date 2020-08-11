男人最奢華的第二層皮膚　Tom Ford真絲內褲冠絕市場

▲ 三角、孖煙通和sporty trunk，男士們你會如何取捨？

正所謂一切由基本做起，筆者認為男人最重要的服裝，內褲應該當之無愧，不知道男讀者有沒有試過選錯了一條內褲穿著，而令到自己整日的生活坐立不安？筆者試過，所以對內褲的選擇更是來得著緊。

▲ Tom Ford誓要打破時裝設計師內褲固有的框架，推出silk satin男裝內褲，在市場上幾乎只此一家，「湯姆」先生非常有市場頭腦。（$1,950 / 圖片由Tom Ford提供）

▲ Tom Ford的內褲製作上一絲不苟，首先用上富彈性的silk satin面料縫製，褲頭的橡筋用上絲絨，大家捨得掉進洗衣機清洗嗎？（約$1,980/圖片由www.mrporter.com提供）

說到內褲款式，最普及的當然是三角內褲，據說這個初型最早出現於1876年，當時由Samuel.Cooper製襪商所開發，直至1935年，品牌Jockey將內褲前幅以兩塊面料重疊徹底解決了小便問題，成就了今天最基本的內褲式樣，一直至今。

近年男裝內褲市場競爭非常激烈，因為其他品牌都看到Calvin Klein單以生產內褲就可以擔起品牌超過一半的營業額，眼見利潤如此可觀，試問又怎會放棄這個肥美市場而不理？

▲ Calvin Klein是首個時裝設計師將自己的名字放諸在內褲橡筋褲頭上的品牌，及後所有的設計師都依循著這個設計手法。（圖片由ck提供）

因此，大家各師各法企圖去瓜分這個市場，例如Tom Ford推出更高檔的designer label內褲。美國的2(X)IST和澳洲的assuiebum則打著男同志旗號，在市場佔一席位（無奈的是前者踏入千禧年已不復當年勇），但無論後浪來得如何厲害，Calvin Klein的內褲一直在市場上有著屹立不倒的地位。

▲ 新鮮熱辣，剛剛全新推出的CK ONE低腰內褲。（$320/圖片由Calvin Klein Underwear提供）

箇中原因除了因為大部分男士們要購買名牌內褲時，都會不假思索投入它的懷抱外，設計團隊在內褲開發上十分進取，由最初選用棉質面料縫製，到近年致力開發人造纖維面料，由往日的侷促不透氣而遭男士們離棄，到今天通爽程度媲美天然棉布，難怪筆者曾經詢問品牌公關大員，本地男士會選擇哪一種面料內褲居多時，答案已經是棉布與和人造纖維各佔一半了。

▲ 從前Uniqlo的內褲用上人造纖維縫製，不透氣、非常侷促，如今換上AIRism面料縫製，大大增強了透氣性。（圖片由Uniqlo提供）

至於大眾市場又如何？早年普羅百姓都會選擇Giordano的出品（據說生產廠房和Calvin Klein同屬一廠），但現在似乎已被日本巨頭Uniqlo所擊敗。近年Uniqlo獨家研發乾爽透氣的AIRism面料更用於內褲上，令「本地薑」的形勢不太樂觀，但無論你是穿接近二千多元一條Tom Ford內褲又好、又或是百元不過的Uniqlo都好，選購內褲最重要的是穿得舒適，這是唯一不變的終極要求。



產品查詢：Calvin Klein Underwear（2196 8696）、Tom Ford（2234 7802）、www.mrporter.com、www.assuiebum.com