yuu如何令恒生Enjoy卡主角變配角？甚至隨時被易角？

▲ yuu如何令恒生Enjoy卡主⻆變配角？甚至隨時被易角？

先認個錯，我的確在早前專欄提到看淡恒生與怡和未來的合作關係的，結果是我錯了，恒生Enjoy卡沒有死，還跟怡和有了新一輪的合作。

可是一半是錯了，另一半也對了嘛。八達通日日賞的覆亡，的確是因為怡和不再買單，而要準備推出自家的獎賞計劃了。

不過這次怡和與恒生的合作是沒有那麼簡單的，要用一句總結的話，就是恒生在整個怡和的獎賞計劃中，經已從主角變成了配角，還可以隨時被換角。

【延伸閱讀】八達通日日賞的終結 又關虛擬銀行同恒生Enjoy卡咩事？

藍色的惠康、藍色的Enjoy卡

7月30日怡和推出yuu獎賞計劃，覆蓋牛奶公司旗下超市、食肆和零售商店，一早醒來，連惠康也變成了藍色，在結帳時全綫所有員工都會問：「登記咗yuu獎賞未？」怡和這一次的決心真不少呢。

當然「銀行閑談」談的是「銀行」喇，在怡和這一輪的攻勢下，沒有少了舊拍檔恒生Enjoy卡，而Enjoy卡也由以往的紅黑配，變成了天空藍了。

yuu和藍色Enjoy卡的玩法

yuu的玩法其實跟之前的八達通日日賞很類似，每1元消費得到1分，然後可以以每200分換1元的比例換取現金券，即Effective 0.5%回贈，如果換購指定商品，兌換率會比較好，例如KFC指定雞件便是一個不錯選擇了。

留意這裏跟恒生卡是一丁點關係也沒有的，類似之前八達通日日賞的做法，要儲八達通日日賞是不一定用八達通付款的哦。yuu也有自家的額外獎賞提供，例如指着鼻子就可以得到鬆餅一件、半價買電話卡加送500積分等等。

那Enjoy卡在yuu裏面，又是甚麼角色呢？

就是Multiplier一個咯，美心2倍、萬寧七仔惠康宜家3倍、怡和食肆4倍，沒有其他補充了。老實說，單從優惠的角度來看，非常非常不吸引。

【延伸閱讀】逢星期四購物滿$500享95折 Citi HKTVmall信用卡值得申請嗎？

雞肋般的Enjoy卡

繼Chatbot HARO後，又一個超級雞肋的Product在恒生出現。

甚麼2X積分1%回贈便真的多談無益了，小家如大新的One + Card都有所有消費 1% 回贈（這張卡最少有6年歷史），更不要談渣打的Simply Cash所有消費有1.5%（這張卡最少有3年歷史）。

至於甚麼超市3X積分1.5%回贈、怡和食肆4X積分2%回贈就更好笑，滙豐Red Card全天候所有超市2%便把你完勝了；至於談到吃飯，花旗Cash back有全港食肆2%回贈（不單單是你KFC、必勝客哦），更不要談滙豐Visa Signature可以玩到所有食肆3.6%，2%回贈是開玩笑嗎？

當然Enjoy卡仍然有其可取之處，就是保留了定期的92折至95折優惠，不過從宣傳上可謂「收收埋埋」，華田花了很多氣力才找到以下這一張圖呢。

大家看這個版面，Default情況下，大家是需要按一下才看到那些95折優惠的，你收得咁埋做咩呢？

講了那麼多，只想說服大家一點，就是Enjoy卡已經由怡和獎賞計劃中的主角，變成了大配角了。原因有3：

一、yuu跟日日賞不一樣，yuu是騎着Enjoy卡來走的

在yuu面世後，表面上只是完整地取代了八達通日日賞，但事實是yuu的出現令已往「日日賞 X Enjoy卡並肩走」的局面，變成了「yuu騎着Enjoy卡走」的局面，何出此言呢？

很簡單吧，以往Enjoy卡在沒有日日賞的情況下還是能跑能走的，客戶有沒有日日賞也沒問題，現在如果沒有了yuu的話，Enjoy卡哪來4X yuu積分喇！

本來無一物，何處儲yuu point？

所以當大家細心看，整張信用卡的最大特點，是為一個不屬於銀行本身的機器運行，那是誰主導該很清楚了吧。

【延伸閱讀】渣打同Trip.com合作推優惠 與虛擬銀行有關？

二、Enjoy卡已經沒有了「獎賞起動者」的角色了

對比起八達通，怡和與恒生的關係一路比較密切。

又因為怡和一直沒有自家的獎賞機器（Mann card只能在萬寧用哦），你在惠康、7-11一直看到的都是Enjoy卡的廣告，來惠康消費就是要有Enjoy卡，不然每月3號、13號、23號哪來95折呢？所以說已前Enjoy卡和怡和是互相圍着大家轉動的。

yuu的出現改變了整個遊戲規則，yuu才是整個獎賞計劃的「起動者」，Enjoy卡只是一個yuu積分的Multiplier，是可有可無的配角。

再者Multiplier這東西，我Home-made都可以吖，你看！下次我就每月7號惠康20倍積分（即是9折）也可以，不用再靠你Enjoy卡了。

三、怡和要加入新的合作夥伴，變得更有條件了

我相信大家不用我解釋都應該能明白這一點了。

當有了自己的獎賞機器，下一步我要把恒生拉下馬，換成第二家銀行的難度會比以前小得多，不就是換個可以生成積分Multiplier的夥伴嗎？一切的主體仍然是yuu，所有的客戶資料、消費記錄、獎賞禮品、兌換率都不會因為換掉合作夥伴而改變。

大家可以對比一下百佳的情況，一路走來用DBS Compass Visa每月2、12及22日到百佳單一簽帳滿100元都有92折的，情況跟Enjoy卡在惠康很類似，不過為甚麼我們一直感覺Enjoy要比DBS Compass Visa突出呢？

因為百佳的重點一直在「易賞錢」，易賞錢也有支付寶這個夥伴，經支付寶可以有額外20%易賞錢哦，同時易賞錢又有滙豐Reward Cash轉換易賞錢這個選項，店員根本不會主動宣傳Compass Visa，說到底主體仍然是易賞錢，所以大家對Compass Visa便很無感了。

Enjoy卡的未來是明是暗呢？

很長遠的事情我看不到了，但這個Enjoy卡 X 怡和的合作不會在短期內結束，我的經驗是這種Re-brand一般不會少於3年的合作，即是藍色的Enjoy卡還會存在一段時間，問題是會否會墜落到跟DBS Compass Visa一樣層次，就需要多幾個月的時間觀察了。

最新從江湖打聽Livi的開業日期仍然不知道（又有一說是下星期），也相信開張後12個月內也不會有信用卡產品，即是說京東和中銀要進駐惠康萬寧仍然要等一下，同時怡和仍然要和恒生保持一定關係。

但怡和已經透過yuu而站起來了，在IT infrastructure上也已經具備更多條具與更多不同機構合作，一起看看之後有甚麼新發展吧。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （90） — 從 yuu 獎賞看恒生Enjoy Card 的墜落】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。