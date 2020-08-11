▲ 【新經濟股】SaaS股兌吧值不值得買入？

筆者在之前博客文章提到，2020年下半年的三種投資獲利方式，分別是科技股仍為出路、買入低殘股及買指數不買個股。從近日公布的業績來看，印證舊經濟股的抗逆力較新經濟股及內需股弱，趁部分新經濟股整固或調整，投資者應考慮將投入舊經濟股的資金，部分轉入新經濟股，今次分析另一隻可監察的新經濟股兌吧 （01753） 。

【閱讀前文】2020下半年部署三種獲利方式

營運互動式效果廣告業務

兌吧主要業務為互動式效果廣告業務及用戶運營SaaS平台業務，市場多數歸類為SaaS股，但其廣告業務佔收入才是最大。

在2019年，互動式效果廣告業務佔總收入98%，達16.2億元（人民幣•下同），按年升46%；用戶運營SaaS平台業務只佔總收入約2%，達3,366萬元，但升幅更為強勁，按年增146%。

兌吧廣告的日均曝光流量超過50億，覆蓋逾12億在綫移動應用程式用戶。在廣告位合作方面，有拼多多、趣頭條、英孚英語等大平台。互動式效果廣告業務的2019年毛利率為33.4%，較2018年的36.5%及2017年的36.4%略為回落。

此外，行業在未來數年預期40%以上增長率。因此，廣告業務依然是支撑整體表現最重要一環。

憧憬SaaS業務高速增長

至於高增長及憧憬，市場聚焦在SaaS業務。兌吧的SaaS產品主要有三項，分別為積分樂園、創新簽到、爆款活動。兌吧會幫企業客戶策劃市場推廣及客戶運營活動，場景可以包括綫下門店、各大電商平台、微信小程序和品牌自有App、直播等。

▲ 積分樂園

在2019年底，兌吧收費用戶營運SaaS服務的付費客戶增至654名（376名為App開發者，269名綫下企業），較2018年的373名上升。新簽合約（包括續簽合約）數量達到649份，總價值為4,340萬元。

在今年首三個月，新簽約（含續約）合約數量為156份，較去年同期為125份上升，其50份為與銀行類客戶所簽合約。總額為1,890萬元，最高單價為220萬元。兌吧在5月15日公布首季營運數據後股價開始拉升，主因是憧憬SaaS服務的爆發性增長。值得一提的是，SaaS服務其實在2018年4月才開始試點收費。

與內地大機構合作利好發展

兌吧在科技上有一定優勢，如能承載瞬間的高流量爆發、加密技術領先保證客戶數據、低層設計能提供多樣化的玩法配合。因此，兌吧能獲取銀行及保險等金融機構客戶。例如內地很多各大銀行積極探索直播與業務結合，兌吧就獲得不少項目，好像與興業銀行聯合推出心願直播間，並取得很好的口碑。由於SaaS業務的毛利率達81.1%，保持高增長勢能帶動公司盈利。

整體業績方面，兌吧在2019的整體收入按年增長45%，達到16.5億元，但隨基數上升增速較之前已放緩。在2017年及2018年的按年增長，分別達1,164%及76%。而年內虧損約2億元，主要是由於可贖回優先股轉換產生的公允價值變動及上市開支影響。撇除這因素，經調整利潤為3.4億元，按年升66%。兌吧現時市值約41億港元。

兌吧在於營運上有豐富經驗，亦為最大競爭優勢，但SaaS產品有待提升自身獨特性及吸引力，現時服務主要以營運方案合併，難以引發核變式增長。

（節錄）

【原文︰新舊經濟股交替 投資要有策略（內附滙豐業績分析）】（收費文章）

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