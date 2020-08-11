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【移民台灣】移居台灣逾10年　文青女神蔣雅文：移民如結婚 建議先「試婚」

亞洲 17:01 2020/08/11

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台灣物價低、生活節奏較香港慢，文化與香港相近，是港人熱門的移民選擇之一。近年愈來愈多港人有意移民台灣，已移居台灣逾10年的蔣雅文（Mandy）接受電台節目訪問時提到，移民的決定如同結婚，建議有意移民台灣的港人，在移民前先「試婚」，到台灣生活一至半年時間，體驗當地的生活模式是否適合自己。

【延伸閱讀】【台灣創業】港男移居台中開港式食店 一日做足13小時 寄語別指望一年半載回本

移居台灣尋新生活  放棄名利重新開始

Mandy接受訪問時回想，10多年前移居台灣的決定，是希望在30歲前用新身份建立新生活。藝人出身的她，自覺即使已引退但仍難以脫離藝人身份，故希望藉移居台灣發掘自己在身份以外的可能性。她又提到，當時身邊人並不看好她移居的決定：「當年，台灣不算引人注意。我來，好多人不看好，覺得在台灣賺不到錢，不似有前景。」

Mandy在花蓮開店，售家庭式手工甜點。（圖片來源：心地日常Facebook）

她又提到，在台灣生活賺少了錢，不免會令家人擔心。後來她帶父母到花蓮暫住幾個月，才令他們明白女兒所追求的生活模式，並非金錢可買得到。她認為，在台灣開展新生活需放棄舊有的價值觀重新建立，或要放棄比較虛榮的生活模式。「如果我要名利，不會選擇台灣，吸引我的，一定是生活環境、空間，和賦予給我的自由意志感覺。」

【延伸閱讀】【台灣創業】港移民高雄開食店 80後港男：高雄發展慢 但機會處處

建議先「試婚」 住半年體驗當地生活

經過多年後，港人對台灣的印象已逐漸改變，愈來愈多港人有意移民台灣，但Mandy認為，不少港人太極端地只看到台灣的好，但一個地方好與壞應由自己親身去體驗，才去下定論。她以結婚比喻移民的決定，認為同樣會改變下半生的生活模式，建議港人應先「試婚」才決定是否移民：「封關結束後，拿張旅行簽證，過來住半年住一年吧，似婚前的同居階段。」

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民點滴

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