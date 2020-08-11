憑Visa卡於foodpanda、士多、Dyson等網購即享折扣優惠（附優惠碼）

本港新冠肺炎疫情持續，政府部門及私人企業均實施僱員在家工作的安排，而政府亦呼籲市民留在家中，減少外出，減低感染的風險。「宅」在家不外出，也可透過網購滿足生活所需，而Visa推出多間網購優惠，包括美食外送服務foodpanda、網上超市士多Ztore、家電品牌Dyson等。

foodpanda

由即日起至9月26日，憑Visa卡於foodpanda網站或手機App消費並輸入以下優惠碼可享折扣，優惠碼數量有限，先到先得，用完即止︰

逢星期六消費淨額滿300元可即減80元（優惠碼：VISA2020）

Ztore士多

由即日起至9月13日，憑Visa卡於士多網站消費可享折扣：

新會員—消費滿880元並輸入指定星期優惠碼可享200元折扣優惠（今星期優惠碼：ZVISA200W1）； 現有會員—消費滿880元並輸入指定星期優惠碼可享160元折扣優惠（今星期優惠碼：ZVISA160W1）。

優惠碼每星期不同，官方會在每周的星期二更新優惠碼。

Dyson

由即日起至9月30日，憑Visa卡於Dyson體驗店或網上商店消費可享以下折扣：

單一淨額消費滿3,000元即可減300元（優惠碼：DY300VISA）

OnTheList

由即日起至9月30日，憑Visa卡於OnTheList門市消費可享以下禮遇：

新會員—憑Visa卡於門市消費，可於手機應用程式額外獲得1,000積分； 現有會員—憑Visa卡於門市消費500元，可於手機應用程式額外獲得500積分 。

責任編輯︰陳啟昌

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