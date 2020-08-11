百佳買新鮮食品滿$88送酒精搓手液 位元堂免診金首劑藥費半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、百佳買新鮮食品滿$88送酒精搓手液



即日起至8月12日，於百佳買新鮮食品滿$88，即送威露士免洗酒精搓手液。新鮮食品包括：任何新鮮水果及蔬菜、新鮮肉類及海鮮、冷凍或急凍肉類及海鮮、蛋類及奶類製品(常溫奶及罐裝奶除外)、冷凍醃肉、冷凍湯包，散裝肉丸櫃位。

贈品數量有限，售/送完即止。只適用於香港百佳門市(EMax九展店舖除外)。以單一發票計算，並只可享用個別優惠一次。詳情請參閱店內宣傳海報。

2、位元堂：免診金、首劑藥費半價

即日起，位元堂推出抗疫優惠，指定門市駐店中醫師為全港市民的健康把關，免收診金，首劑藥費半價。每位市民可享優惠一次，每日名額有限，贈完即止。（藥材優惠不適用於蟲草，燕窩，高麗參，人參及鹿製品）。



門市資料

3、大自然素食：午市外賣減$10



即日起，大自然素食午市快餐，外賣每個減$10，奉送例湯 。

餐單及分店地址



