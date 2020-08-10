唔使Photoshop都可以褪地！PowerPoint只需5步輕鬆褪地

▲ 唔使Photoshop都可以褪地！PowerPoint只需4步輕鬆褪地

隨着時代進步，僱主對打工仔的要求都愈來愈高，即使是文員有時也難免要處理一些簡單的圖像工作。公司的設備有限，但老闆要求你為圖片移除背景，又有甚麼辦法呢？

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如果想為圖片褪地，又沒有圖像編輯軟件，只要有Word或PowerPoint都可以輕鬆移除背景。不過，此功能只適用於2010年或之後的Microsoft Office版本。Word及PowerPoint褪地步驟都是大同小異，以下介紹PowerPoint的褪地步驟。

PowerPoint褪地步驟（2010-2016版本）

1. 選取你要移除背景的圖片。

2. 在【圖片工具】底下的【格式】索引標籤上，選取【調整】群組中的【移除背景】。

3. 按一下選取框綫的控點之一，然後拖曳綫條，使其包含圖片中你要保留的部分，並排除要移除的大部分區域。

4. 如果預設區域不正確，則選取【背景移除>圖片工具】。再選取【標示要保留／移除的區域】，然後使用【繪圖鉛筆】來標示圖片上你想要保留的區域／移除的區域。

5. 完成後，選取【保留變更】或【捨棄所有變更】。然後，滑鼠右鍵按一下影像，然後選取【另存成圖片】，即可保存已移除背景的圖片。

責任編輯：曹佩鈞