▲ 【我要做業主】35歲港女受雙失打擊學投資磚頭 年賺過百萬元被動收入享財務自由 -

TVB節目《我要做業主》邀請不同藝人分享置業心得，更找來一些成功上車的市民分享他們的置業故事。昨晚播出的一集，35歲的港女Cola因受失戀和失業雙重打撃，而決心學投資，憑一人的力量，8年間已置業12次，現時年賺過百萬元被動收入，享有財務自由。

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受雙失打擊 日打3份工儲首期

今年35歲的Cola，於節目談到她投資的契機，是原於當時受失戀和失業雙重打撃，於是決心學投資物業。當時她將整副心機都放在工作上，並日打3份工儲首期：「首次置業的首期都是打工賺取，當時我1日打3份工，早上在電腦商場賣電腦顯示屏，之後就在兩間酒吧工作。朋友會問我節日有甚至於活動，我回答指節日外出的使費為平日的雙倍，但工作就賺雙倍人工，所以每逢假日或節日我一定會去工作。」

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分享一人供兩層樓心得

Cola於8年前首次置業，以200多萬元買入油麻地一個單位，3年後再將物業賣出：「賺了百幾二百萬元，再一變二。」被問到為何不以買Dream House為目標，她表示寧願先投資賺錢，先儲夠「彈藥」：「Dream house不能當飯食，寧願變多幾間賺多點錢。」

首次置業至今的8年間已先後置業12次，Cola分享一人供兩層樓的心得：「一層是自住，另一層是樓花，因為好多都是兩年後收樓才開始供，到時候供了一年多後又可以賣出，不用同時間供兩層樓般吃力。」

除了買樓，她更有投資內地物業、工廈和車位，試過最多賺500、600萬元，Cola現時一年有過百萬元的被動收入，享財務自由。

責任編輯：李瑩