▲ 【交保費】經網上銀行交保費 邊張信用卡賺到回贈？

不少人都會買保險為自己或家人提供保障，保險更可選擇月供或年供，若每年保費開支都有一定數目的話，可以利用信用卡優惠，交保費都可以賺現金回贈。

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用信用卡繳交保費主要是有4個途徑，分別是自動轉帳、親身到保險公司繳費、保險公司網站繳費或網上銀行繳費服務。

如果可以在保險公司網站繳費，一般都會視為網上購物，可獲得網上簽帳或本地簽帳回贈。若親身到保險公司以信用卡交保費，一般會視作本地簽帳，故回贈比率與平時購物簽帳一樣。不過，並非每間銀行都視繳交保費視為可獲回贈的合資格簽帳，例如渣打銀行及星展銀行（宏利信用卡除外）就不把繳付保費視為合資格簽帳，用相關銀行的信用卡交保費將無任何回贈優惠。

至於自動轉帳服務則要視乎保險公司有沒有提供這個選項。不過，現時很多銀行都有提供網上銀行繳費服務，除了可以交水電費外，亦可以繳交保費，惟回贈比率較少。

若經網上銀行繳費，大部分銀行均設有回贈上限，僅每月首1萬元可享現金回贈。滙豐指定信用卡交保費可以有0.4%的現金回贈，惟若用信用卡償還保單貸款的費用，則不能賺取「獎賞錢」。比較3間銀行的繳費回贈，信銀國際信用卡的回贈比率為0.55%，為3者之中最高。

責任編輯：曹佩鈞