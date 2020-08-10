中國電影業整合洗牌 將何去何從？

▲ 阿里巴巴集團副總裁、阿里影業總裁李捷

新冠肺炎在全球持續蔓延，多國出現第二甚至第三波疫情，影視及娛樂行業首當其衝。為防止疫情進一步擴散，影視製作及影院都暫停運作，行業進入了整整近180天的寒冬。

停業期間，不少生意生存成疑，企業及政府部門相繼推出紓困措施，以解行業燃眉之急。阿里影業與合作夥伴共渡難關，尋求電影市場長遠發展機遇。在所有影院系統中，我們是第一個宣佈直接免除6個月系統服務費和技術服務費的，同時亦與集團下的網商銀行合作，為中小影院伸出援手，提供應急的資金。

經歷過今次的挑戰，我相信全行業都有所思考，預期未來6個月，行業將會出現以下變化。

一、更重視內容品質

過去數年，電影業成為了資本追逐的行業，但經過疫情的洗禮，大家都冷靜下來。市場重新洗牌，有投機心理，把電影當作投資手段來做的應該會全部退出。留下來的是直正想堅守做好內容，且有資金實力和核心能力的公司。

無論如何，能承受巨大衝擊後生存下來的電影公司都是了不起的。我估計行業將會出現整合，除了是電影院綫因資產重組進行整合之外，優秀的電影人才將會回流到大公司的平台，而宣傳及發行界將會徹底剩下數家龍頭公司。

電影人需要思考的是未來的生存之道。過去，製作電影的成本高得令人咋舌，大家既反思是不是拍貴了，也擔心再次出現疫情令公司陷入困局。基於各種風險的考慮下，或多或少會對電影的製作成本及內容品質等帶來一定程度的影響。

阿里影業現正著手籌備多套電影，為復甦中的電影市場「供貨」，包括作為電商脫貧公益主題電影《一點就到家》的出品方，並參與出品將於今年國慶檔上映的《我和我的家鄉》。

為支持影視行業帶來優質的內容，阿里影業兩年前已發佈「錦橙合製計劃」。其中，由阿里影業作為主要投資方的三部電影包括《我在時間盡頭等你》、《拆彈專家2》及《第一爐香》亦將於今年內推出。另外，由中影引進並發行、阿里影業協助推廣的奧斯卡視覺效果大片《1917》，務求為觀眾帶來最好的內容。

二、善用創新及科技力量

我們發現，在疫情下，各行各業都會通過很多創新方法來應對，電影行業在應用新技術及創新方面，是不足夠的。

舉個例子，新片上映時演員及團隊會花錢到不同城市舉辦首映禮或放映會等，阿里影業以線上直播的模式重新定義了路演，借助網紅的號召力進行「衝擊播」活動，其中一場同時在綫的人數高達800萬，值花了6秒便賣出11萬張電影票，反應遠超預期。

作為傳統的行業，我們在構思和準備的過程中便聽到了不少質疑的聲音，網紅生怕會拖累了直播人數，經理人公司怕演員在直播期間說錯話等，最終另一場「衝擊播」由有「口紅一哥」之稱的李佳琦和內地影星胡歌進行，在線人數進一步突破，高達1,100萬人，6.5秒便賣出26萬張電影票，證明科技及創新互動的新方式正在改變電影行業的運作方式。

說到售賣電影票，內地影院數字化經營管理開放平台鳳凰雲智在其管理系統中推出「一鍵隔座售票」的設置功能。在系統操作頁面上，影院管理者只需通過一鍵設置，即可快捷地將售票系統改為隔座模式，免去逐個座位調整的流程，確保影院在常態化防控時期提升售票管理效率，並保障觀影用戶的健康安全。這也是利用科技支持影院復工的例子之一。

隨著戲院在7月20日的復工，一站式宣發平台燈塔的數據顯示，觀眾進場的信心正在逐漸恢復。我有信心票房很快便會回復到去年同期水平的三分之二。目前，最需要做的就是為觀眾提供優質內容，持續思考並實踐以創新和科技等元素，為電影業煥發新增長動力。