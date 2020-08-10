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【BNO移民英國】宣布BNO酌情安排前抵英 兩名持BNO港人獲准入境未能工作

歐洲 17:26 2020/08/10

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【BNO移民英國】宣布BNO酌情安排前抵英 兩名持BNO港人獲准入境未能工作 -

英國政府早前公布英國國民（海外）護照（BNO）的擴權計劃詳情，持BNO港人及其近親明年1月起可申請「5＋1」的特別簽證，符合條件後可獲得居留英國的權利。英國《每日郵報》日前報道，兩名港人上月持BNO在倫敦入境，期望可獲居留英國，惟被邊境人員要求須尋求庇護，否則須返港。

【延伸閱讀】【BNO移民英國】不能做「太空人」？BNO持有人及近親需同時入境

未宣布酌情入境安排 兩名港人赴英被拒

英國政府將於2021年1月起推出新簽證，名為「Hong Kong BN(O) Visa」，供BNO持有人及其近親（Close Family Members）申請。

英國上月1日宣布BNO「5+1」年居留方案時，尚未宣布酌情入境（Leave Outside the Rules (LOTR)）安排，即允許BNO持有人及其近親，在BNO簽證生效前入境英國，並可居留6個月，期間可工作及讀書。報道指，有兩名持BNO港人分別在上月8日及15日抵達倫敦，期望透過BNO擴權方案居留英國，惟當時未有LOTR的安排，二人分別被邊境人員要求，須尋求庇護才能入境，否則便須返港。最終二人按要求申請庇護，獲准入境，惟逗留期間不得工作。

【延伸閱讀】【BNO移民英國】BNO港人明年可申請特別簽證　居英港人分享英國搵工心得

簽證開放前入境 需提供經濟能力證明

根據內政部在上月22日公布的LOTR安排，BNO持有人或可獲得酌情安排，入境後可居留英國長達6個月，期間可工作及讀書。BNO持有人需在入境時向邊境人員需提交經濟能力、香港居民及BNO資格等證明文件。報道指該兩名港人現時可留英至明年1月待BNO簽證開放申請，惟他們擔心在等待期間沒有工作收入，難以應付在英國的生活。

責任編輯：李瑩

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網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁

假如你不確定是否合資格申請BNO，免費查詢方法請看【下一頁

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欄名 : 移民攻略

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