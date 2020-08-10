【人民幣定期存款】美元弱利好人民幣 人民幣定存利率最高8.8厘

美滙指數持續下跌，反映美元持續偏弱，最新報93.317水平。相反，不少大行看好人民幣今年走勢，專家指若人民幣在岸價兌美元守在7算關，是逢低吸納的良機，因1年存期人民幣定期存款年利率普遍有兩厘，可彌補滙價走貶因素。

綜觀市面的人民幣定期存款年利率，1年期以集友的2.4厘最高，起存額為10萬元人民幣，3個月是招商永隆的2.2厘居首，冠全城的「高息王」是富邦7天短存享8.8厘。

星展銀行高級經濟師周洪禮料，今年底在岸價見7.06，明年底重上6.9。

東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥更樂觀，預計今年底在岸價有望挑戰6.9，主要受惠美元轉弱；加上若全球疫情漸受控，適逢美國大選明朗化，中美博弈降溫，乏利淡消息下，變相利好人民幣走強。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文料，在岸價的高低位介乎6.92至6.95。

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