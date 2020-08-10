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打機課金成癮 青年欠債14萬元 4成港人平均月花逾2千元課金

日常開支 12:49 2020/08/10

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打機課金成癮 青年欠債14萬元 4成港人平均月花逾2千元課金 -

疫情令年輕人沉迷網絡遊戲問題惡化，而不少遊戲都會設有收費道具或抽獎功能，供玩家付費「課金」購買，增加玩樂的滿足感。有年輕人曾因課金打機成癮，一晚花上1萬元，整年更欠下14萬元債務。

【延伸閱讀】宅在家上網小心沉迷網上賭博　慎防違法兼傾家蕩產

42.7%人每月課金 平均2141元

北區青年商會聯同路德會青亮中心、明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院在3至6月期間，訪問410名有付費課金玩遊戲的15至40歲人士，發現42.7%受訪者每月都會課金，平均花費2,141元，更有4人回答過去一個月花費逾10萬元。而每日花3小時以上打機的受訪者，亦由疫情前的40%，升至疫情間的53%。

曾1晚花逾1萬元  一年欠債14萬元

路德會接獲求助個案，29歲的阿源（化名）數年前玩一款角色扮演遊戲，起初僅花小錢購買道具，但後來發覺課金令角色更強，便愈來愈沉迷。嚴重時他每晚都會課金，最誇張一晚，原只想花2,000元，卻花掉了逾1萬元。

在收到信用卡月結單時，他才發現一年來花了近14萬元玩遊戲，超出自己經濟能力。為了還債，他更圖藉賭足球「以小博大」，最終債務滾大至近20萬元，被家人發現後，才向路德會的戒賭熱綫求助。

【延伸閱讀】10個賭徒心態 你有冇中？

課金過程如賭博 「下次就會贏」

路德會青亮中心主任周雅瑩表示，在遊戲中以付費形式抽獎，換取角色或道具，也是一個賭博的過程。阿源亦曾形容抽獎「就好似玩老虎機一樣」，像賭博般有「下次就會贏」的感覺。

她續稱，阿源在求助後決定刪除遊戲及將專注力放在工作上，令他成功戒除課金癮。他現在仍有玩遊戲，但已停止課金。

路德會青亮中心因應課金成癮問題，設立「課金控」熱綫6460 3933，向求助人建議及早介入輔導服務試驗計劃。

作者：徐紹軒

責任編輯：蕭寶玲

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欄名 : 生活理財

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