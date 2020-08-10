【好書推介】向民眾發放基本收入 可以縮窄貧富差距嗎？

新冠肺炎全球大流行，各國經濟大受打擊，失業率持續攀升，不少基層人士的生活溫飽成疑。因此，各國大開庫房，推出刺激經濟措施，冀挽救疲弱的經濟，當中美國政府的救市措施，被批評過度干預市場機制。

《Battling Eight Giants：Basic Income Now》的作者Guy Standing就提出，可通過發放基本收入來解決，讓人人有基本收入，可以做自己想做的事，追逐夢想，聽似烏托邦的願景，在現實生活中也非無迹可尋。

八大巨人 充斥不公不安

Standing批判1970年代興起的新自由主義（neoliberalism），強調自由市場機制、反對政府干預，令社會的貧富差距及不平等現象加劇，包括財富、資源分配等，成為他總結出的「八大巨人」（Eight Giants），包括不平等、不安全感、債務、壓力、不穩定、自動化科技、民粹主義及滅絕。

Standing的研究發現，當今富裕國家中的不平等水平是百年來最高，更有6成的貧困家庭不是無業人士，只是盡管有工作，但微薄的收入依舊無法脫貧。

其他問題的例子，在生活中俯拾即是。

1.年輕人工作進入散工（slash）或打臨時工的模式，為生活帶來更多不穩定性；

2.工作、債務帶來的壓力，或是擔心工作終被自動化科技、人工智能取代，缺乏安全感；

3.特朗普當選標誌着民粹主義抬頭，為國際格局帶來不確定性；

提供基本收入 減低社會不平等

這些擔憂和弊端，Standing認為都可從給予民眾基本收入來解決，可減少他們生活的不穩定性，以及減低社會不平等。他認為，所有公民都有獲得資本主義創造財富的權利。

在疫情大流行下，很多規則、價值可能都面臨洗牌。最佳例子是以往推崇的全球化，在疫情中反因各地密切頻繁的交流往來，加速病毒傳播，倒頭來引發去全球化的思考，世界從此不一樣。

【原文︰各國發放基本收入 疫下縮窄貧富差距】（收費文章）

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