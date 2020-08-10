香港買美股攻略 新手投資美股必讀5件事

疫「市」之下，市況特續波動，對一眾投資新手而言，持續保持強勢的美股確實有其吸引力，但在香港應如何買、怎樣買，在哪個投資平台買美股更具效益，卻存有疑問。其實在香港買美國股票相當簡單，有證券商更提供美股手續費優惠，助投資者雙重獲益。

美國製造業活動於7月創下逾1年以來最強勁的擴張，由蘋果、微軟、Google及Facebook等科技股領軍，納斯達克綜合指數再創新高，標普500指數亦逼近歷史高點，令美股在波動市況下備受追捧，而買美股也成為本港投資者的焦點。身兼策略諮詢公司Fundstrat聯合創辦人的華爾街著名分析師Tom Lee預期，美股今年將持續上揚，並有機會再創歷史新高，當中尤為看好科技股。故現階段或是買入美股的好時機。

香港買美股先留意三大指數

正所謂：知己知彼，百戰百勝！想在香港買美股，務必先對美股交易有一定了解。例如香港有恒生指數，但美股卻有三大指數，包括道瓊斯工業平均指數（道指）、標準普爾500指數（標指）及納斯達克綜合指數（納指）。在美股市場中，一般聽到的「美股表現」主要指「道指」，而三大指數則各領風騷，所涵蓋的成份股亦有差異。

「道指」是昔日測量美國工業發展的指標，雖然今天不少成份股已與工業無關，但指數內的公司皆規模龐大，如微軟（MSFT）、蘋果（AAPL）及強生（JNJ）等，故該指數甚具代表性。「標指」覆蓋全美500家大型企業，其股票買賣在紐約證券交易所及納斯達克交易所進行，流動性充足，也具相當規模，主要成份股亦有微軟，強生等著名企業。「納指」則泛指由納斯達克交易所上市的股票所構成的加權指數，涵蓋電腦、軟件、生物科技、電信、零售及批發貿易等行業，以科技股佔大多數，如蘋果、Facebook、Google等，故納指被視為科技股的表現指標。

美股可逐股買入減入場費

除上述提及的兩大交易所外，美國尚有上市公司多為中小企的美國證券交易所，上市門檻相對亦低，故不少績優股及「過江龍」皆會率先在此掛牌。此外，曾有香港投資新手問及買美股的交易單位，似乎與港股存在差異。港股買賣以每手為交易單位，一般為100股至2,000股不等；但美股卻可逐股買入，故買美股的入場費不但低於港股，在出售時也不用如港股般，需以折讓價賣出碎股。

買賣美股在交易時段方面，與港股也大不同，美股設有特長盤前及盤後交易 時段，以夏令時間計，盤前交易段為香港時間下午4時至晚上9時30分，盤後則為香港時間凌晨4時30分至早上8時，有意利用盤前盤後時段在香港買美股的投資者，需要提前了解交易平台是否支持相關服務。由於美國採用冬令和夏令時間，故在香港買賣美股，必須留意持續交易時段在冬夏兩季會有一小時的差異。

▲ 互聯網證券商提供全方位投資平台，在港買美股相當簡便。

香港買美股收費簡單

除股市表現外，不少投資新手也關心香港買美股的交易收費。當中分為兩大部分，一是銀行或證券行收取的佣金和平台費；二是美國的交易所或監管機構的收費，包括證監會費（沽售時支付，收費每季不一，一般為成交金額的0.00221%至0.00218%）、交收費（約為每股0.003美元）、交易活動費（沽售時支付，約為每股0.000119美元），以及在獲得派息時，將被劃一收取約30%的股息稅。

若有留意美股，必定聽過觸發「熔斷機制」（Circuit breaker），特別在市況波動時，究竟這對買賣美股有何影響？原來美國於1987年股災後引入熔斷機制，當價格波動達相當幅度時便會停止交易。而2013年開始採用此機制的納斯達克證券市場，則以「標指」為指標，並分為三個階段：「標指」跌幅逾7%，會暫停交易15分鐘；若跌幅其後擴至13%，便再暫停交易15分鐘；當跌幅達到兩成，第三階段將實施全日停市，藉此保障投資者。

網上平台簡便 香港買美股享先機

對有疑慮在香港買美國股票似「隔山買牛」，然而，踏入數碼化年代，投資早已沒有時地限制，透過設有網上平台的證券商買賣美股，不但開戶手續簡便快捷，更可隨時隨地進行交易，與投資港股無異。有投資分析網站曾測試多個提供在港買賣美股服務的互聯網證券商，發現由科技巨擘騰訊參與投資的富途證券，在開戶及交易速度、買美股服務多元化、系統穩定及增值服務等各方面，皆有其優勝之處。

因應特設手機應用程式（App）「富途牛牛」，想在香港買美股的投資者，選擇富途證券線上開戶極速便捷，並能一鍵開通美元戶口。在美股買賣方面，「富途牛牛」免費提供Level 1串流報價，交易產品涵蓋正股、期權、ETF、ADR等，可以滿足不同投資策略的需要。

租借獲利 買美股享被動收入

為方便環球投資，富途證券更支持跨市場交易，投資者想在香港買美股，既可自行將美金存入賬戶，也能在富途賬戶內將港元兌換為美元，而富途牛牛提供的跨市場交易功能，更打通了港股、美股及A股賬戶的孖展購買力，可以直接抵押港股倉位購買美股，省卻兌換外幣的煩惱。因此，即使投資者手上沒有美元，同樣可隨時進行美股買賣，事事快人一步，在重視分秒必爭的投資市場上早著先機。

在收費方面，富途證券的美股交易佣金每股約為0.0049美元（最少$0.99美元），而平台費則為每股0.005美元（最少1美元），若以1,000美元買入5股股份計算，交易費僅為2美元（另須向監管機構繳費）。當中最大特色是為交易頻繁的美股買賣投資者，度身訂造階梯式收費計劃，大大節省投資成本。

▲ 富途為客戶推出「股票收益計劃」，讓他們可透過租借美元賺取額外收益。

在香港買美股，不少投資者皆以收取股息為目標，富途證券特別推出別具吸引力的「股票收益計劃」，讓買美股作長期持有的客戶，經參與該項計劃，除賺取股息外，更可由富途將其持有的美股「租借」給以「沽空」為目標的客戶，藉此按市場借貸利率獲得一定利息。換言之，在香港買美股的同時，毋須付出額外費用及時間，即可輕鬆賺取一筆額外收益，堪稱是最佛系而又安全的投資方式。

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(資料由客戶提供)

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