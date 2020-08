▲ 【英國文化】英格蘭人是人嗎?

最近讀了一本很另類的書,書名叫做《「英格蘭人是人嗎?」英格蘭人類學家揭發親族同胞潛規則的露骨田野報告》(Watching the English - The Hidden Rules of English Behaviour),作者是英格蘭人類學家Kate Fox。這本書吸引我的原因,是書脊這句:「揭發親族同胞潛規則的露骨田野報告」。

甚麼潛規則?一言難盡,卻又包羅萬有。其中一段至為發人深省:

「許多英格蘭人,特別是男人,覺得蹲馬桶時若沒有讀點甚麼,就很難排泄得乾淨。馬桶邊若沒有可讀的書報,他們會讀自動給皂機的操作說明或芳香劑噴罐上的成分一覽表……我們在馬桶邊置放讀物的習慣顯示,我們對這整個排洩過程抱有某種程度的難為情,我們寧可用文字來轉移自己的注意力,也不願太專注(太德國作風或太肛門性格般)注意自己排出來的東西。但或許這只是較為英格蘭式的虛偽。」

我經常提議喜歡創作的朋友,要多觀察,而這位人類學家Kate Fox出版的這本書,正是一個最佳示範。

她觀察了英格蘭人在過去二百年,碰面第一句還是談天氣;

她觀察了英格蘭人嚴禁自己的表現來得太認真,荒郊野外一個人也會自動排隊;

她觀察到英格蘭人一旦沒有酒吧,就無法社交。

這些都是相當細緻、有趣且深入的觀察。

「係喎,英國人真係咁㗎喎。」

我們很少留意一些擺在眼前的現象,亦因此錯過了很多創作上的靈感泉源。