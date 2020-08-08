▲ 【英國文化】英格蘭人是人嗎？

最近讀了一本很另類的書，書名叫做《「英格蘭人是人嗎？」英格蘭人類學家揭發親族同胞潛規則的露骨田野報告》（Watching the English - The Hidden Rules of English Behaviour），作者是英格蘭人類學家Kate Fox。這本書吸引我的原因，是書脊這句：「揭發親族同胞潛規則的露骨田野報告」。

甚麼潛規則？一言難盡，卻又包羅萬有。其中一段至為發人深省：

「許多英格蘭人，特別是男人，覺得蹲馬桶時若沒有讀點甚麼，就很難排泄得乾淨。馬桶邊若沒有可讀的書報，他們會讀自動給皂機的操作說明或芳香劑噴罐上的成分一覽表……我們在馬桶邊置放讀物的習慣顯示，我們對這整個排洩過程抱有某種程度的難為情，我們寧可用文字來轉移自己的注意力，也不願太專注（太德國作風或太肛門性格般）注意自己排出來的東西。但或許這只是較為英格蘭式的虛偽。」

我經常提議喜歡創作的朋友，要多觀察，而這位人類學家Kate Fox出版的這本書，正是一個最佳示範。

她觀察了英格蘭人在過去二百年，碰面第一句還是談天氣；

她觀察了英格蘭人嚴禁自己的表現來得太認真，荒郊野外一個人也會自動排隊；

她觀察到英格蘭人一旦沒有酒吧，就無法社交。

這些都是相當細緻、有趣且深入的觀察。

「係喎，英國人真係咁㗎喎。」

我們很少留意一些擺在眼前的現象，亦因此錯過了很多創作上的靈感泉源。