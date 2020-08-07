▲ 【精明理財】使一蚊賺一分咁筍？填資料登記前先睇清細節

香港乃一個商業城市，當然充斥各式各樣商業活動（即係搵你錢！）。各類商品推銷，更是無日無之。走出旺角，一街都係sales，遊說你買人壽保險、申請信用卡、收費電視、電訊服務。兼且，無時無刻你電話都會響起請你申請貸款、開投資戶口……

總之，行到邊都有人遊說你。

當然，精靈香港人（俾人由細呃到老），必知所有sales，皆非同你有親，只有一個目的——搵你錢！

既然如此，若閣下唔小心，貪便宜，以為自己靚仔靚女好吸引……之下「中招」，咁就搵鬼同情你嘞！

我肥碌逢五六日，必定去何文田廣場M記中產超市逛逛，睇睇有乜「周末大着數」，尤其飲開兩隻智利白酒，有無做推廣減價。

弊！過去兩個月，不但無推廣，連貨都無。拉經理問：「點解咁耐無貨？」

「係呀曾先生，通知總部好耐喇！」

昨早，又去碰碰運氣，因家中已清倉。

咦？發覺超市門口有幾位穿深藍Polo恤斯文男女，揸塊登記板四圍遊說。

遊說乜？哦……原來此集團（包括超市、藥房、餐飲……）推出個顧客積分計劃，使一蚊賺一分。

小弟當然被纏住。幸而，無被「趕入籠」。

因我指出：「喂，你哋叫人登記，都要做足宣傳，大大張海報講明賺咗啲分有乜着數吖！若齋猛咁叫我簽，點知你係個乜氹？」

對方眼神：「放心啦，登記咗先啦！」

人老精鬼老靈，俾晒啲資料你，之前，乜都唔清唔楚，你估我咁易做肥水魚咩？