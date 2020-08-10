神石焼食材外賣自取低至6折 Uber Eats新用户外賣減$80

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、神石焼：食材外賣自取低至6折

神石焼推出食材外賣自取優惠，低至6折，當中包括$400/15包神石中華料理即食包、$398優質食材套餐等，消費滿600免費送貨。

優惠詳情

2、Uber Eats：8月優惠新用户外賣自取減 $80

Uber Eats推出8月優惠，新用户輸入優惠碼可享外賣自取減 $80，現有用戶憑優惠碼於指定餐廳落單，可享三次免送餐費優惠。

優惠詳情：

Uber Eats 新用戶首單外賣輸入優惠碼「AUGNEW」，即享減 $80 優惠，不設最低消費

Uber Eats 新用戶首單外賣自取訂單輸入優惠碼「PICKUP80」，即享減 $80 優惠，不設最低消費

Uber Eats 新用戶輸入優惠碼「HKUE」，首單即享 5 折優惠（最多可獲 $100 減免），不設最低消費

Uber Eats 用戶憑優惠碼「F08HK」於指定餐廳落單，可享三次滿 $90 免送餐費優惠（只限外賣訂單）

3、千両：外賣自取低至6折

由即日起，千両會員及一般客戶網上訂購及外賣自取，分別可享6折及65折優惠。

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