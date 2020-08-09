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【搵工】疫市求職 專家教CV必寫4大遙距工作技能

職場 10:00 2020/08/09

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【搵工】疫市求職 專家教CV必寫4大遙距工作技能 -

疫情肆虐的情況下，失業率創新高，要成功找一份工作並不容易。有專家建議，在疫境下求職，不妨考慮將「遠距工作」的經驗寫到履歷（CV）上，或有機會讓求職者在面試時脫穎而出，甚至提升加薪的籌碼。

【延伸閱讀】失業搵工難？求職網CEO教你3個求職貼士

溝通能力

佐治城大學教育與勞動力中心的研究經濟學家Megan Fasules坦言，這段時間大多數員工都要提高溝通技巧，包括回覆電郵時間和Zoom的禮儀等，所以求職者可以闡述在遙距工作的情況下，自己是如何解決溝通問題。

效率及生產力

美國北卡羅萊納州立大學職涯發展主任Amanda Bates則建議應徵者可簡單說明自己在遙距工作時的工作節奏，如何管理每日發生的突發問題，以及如何分離工作與私生活。

【延伸閱讀】【提升專注力】Bill Gates（比爾蓋茨）點提升專注力　其他企業家又如何提升自己的生產力？

時間管理

遙距工作時總會出現平時不會發生在公司的問題，例如家人或寵物的打擾、床鋪與電視機的誘惑等。所以應徵者可思考自己是如何處理每日規劃，而且在家工作的挑戰，自己是如何戰勝的。

盡責

當遙距工作沒有僱主監察，員工依然能按時完成工作，相信已能夠凸顯出其工作能力及責任心。所以Fasules建議，求職者應把相關事項寫到CV中，或在面試中提出，成功機會絕對會提高。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：疫市搵工 專家教路 CV必寫4種「遙距」技能（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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