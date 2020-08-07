▲ 【脫貧方法】想脫貧先自問：「窮人最缺少的是什麼？」

想脫貧，到底有何脫貧方法？努力工作，儲錢、投資、省錢......假如想脫貧，或許你得先思考以下這個問題：「窮人最缺少的是什麼？」。以下這個小故事惹來不少迴響，故事的結局不是標準答案，但也值得思考。

「窮人最缺少的是什麼？」是一條來自富翁遣囑的問題，而當時答中的人更獲得$100萬法郎的獎金。遺囑刊登後，共收到了48561個答案。

而最後答對的，竟是一個只有9歲的小妹妹。

故事是這樣的......

法國富翁巴拉昂去世後，科西嘉人報刊登了他一份特別的遺囑：

「我曾經是窮人，但當我去勢走進天堂時，我卻是一個大富翁。在跨入天堂之門前，我不想把我的致富秘訣帶走。在法蘭西中央銀行，有我一個私人保險箱，那裡面有我的秘訣；保險箱的三把鑰匙在我的律師和兩位代理人手中。

誰若能通過回答〔窮人最缺少的是什麼？〕而猜中我的秘訣，他將得到我的祝賀。

當然，那時我已不可能從墓穴中伸出雙手味期睿智歡呼，但它可以從那個保險箱裡榮幸地拿走一百萬法郎，那是我給予他的掌聲。」

遺囑刊出後，（科西嘉人報）收到大量信件。

絕大部分的人認為，窮人最缺少的是「金錢」。窮人還能缺少什麼？當然是錢了！還有一部分人認為，窮人最缺少的是「機會」；窮人最缺少的是「技能」；窮人最缺少的是「幫助和關愛」。

總之，答案五花八門。

一年後，也就是巴拉昂逝世周年紀念日，律師和代理人按巴拉昂生前的交代，在公正部門的監督下打開了那只保險箱。

【窮人缺少了甚麼？】

48561封來信中，一位叫蒂勒的小姑娘猜對了巴拉昂的秘訣。蒂勒和巴拉昂都認為，窮人最缺的是：

「野心！」

一般人之所以窮，就是缺少了成為富人的野心！

巴拉昂的謎底和蒂勒的問答見報後，引起了非常大的震動。一些荷里活的新貴和其他行業幾位年輕的富翁就此話題接受電台訪問時，都毫不掩飾地承認：

野心是永恆的特效藥，是所有奇蹟的萌發點，人之所以貧窮，大多是因為他們有一種無可救藥的弱點，即缺乏野心。

看罷故事，未知這會否是你心目中的答案，還是你有更好的想法。

【內容為網絡流傳故事，標題經編輯整理】