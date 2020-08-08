【移民荷蘭】港女生赴荷蘭讀大學並定居 稅率高佔收入3成

香港政局不穩，查詢移民海民的人數激增。歐洲國家之中，以包容多元文化見稱的荷蘭又是如何呢？有一半荷蘭血統的香港女生Kim，在考完DSE後即到荷蘭升讀大學，至今生活了近8年，荷蘭對港人來說是是否宜居國家呢？

父親是荷蘭人的Kim早就「贏在起跑綫」，自小已有荷蘭國籍，精通廣東話、英文及荷蘭語，但在香港成長的她仍以港人自居，並在Facebook開設「香港人在荷蘭」，目前成員已逾2,200人，以交流和聯誼為目的。

▲ 港荷混血兒女生Kim，在香港考完DSE後就往荷蘭升學及就業，不如聽她拆解那邊的生活面貌。

海外留學生 1年學費5.5萬至18.3萬

Kim在2012年考完DSE後，就到荷蘭海牙讀大學，主修歐洲研究，由於她是荷蘭籍，學費1年只約2萬港元，香港留學生則要6,000至20,000歐元（5.5萬至18.3萬港元）。

Kim現居於荷蘭第4大城市烏特勒支（Utrecht），人口只有約30萬人，離首都阿姆斯特丹約半小時車程，目前在一間日本工業自動化產業的公司當市場推廣工作。她指荷蘭人的英語程度較高，但工種如對內的公關、Marketing等都要懂得荷蘭語。「反而旅遊業招人，會請非荷裔人士以開拓不同市場，譬如booking.com總部設在荷蘭，會請懂中文的人士；另外工程師、IT等，也是移民相對吃香的工種。」

▲ Kim說荷蘭生活輕鬆，所有同事都準時下班。「老闆叫我周末不要send email，放假就要休息，還關心我放假去哪裏旅行。」

投資移民入場費高 須1,145萬

荷蘭一向以包容多元文化見稱，同性婚姻、大麻、安樂死等全部合法，近年亦多了港人以技術移民方法到彼邦定居。至於荷蘭投資移民，外國人要投資至少125萬歐元（約1,145萬港元）在指定創新基金，或投資當地企業推動創新，並創造至少10個職位，才可獲3年居留，其後可續簽。居住滿5年後可申請入籍。

Kim目前在烏特勒支租樓居住，一個200多呎的studio，租金600歐元（約5,500港元），如果買樓的話，荷蘭平均樓價約330萬港幣，就有約700呎的單位。「阿姆斯特丹這幾年的樓價癲升，因多了人來投資，有點似香港。居民平均可居住的面積約524呎，遠低於全國平均水平約700呎。而荷蘭二手樓的平均價格大約29萬歐元（約266萬港元），新樓盤平均價格大約在35萬歐元（約320萬港元）。」Kim表示阿姆斯特丹人多擠迫，其「谷友」是散布荷蘭各地。

▲ Kim身旁的Miffy兔之創作人Dick Bruna，正是出生於烏特勒支。

稅率高 佔收入3成

Kim指荷蘭稅率頗重：「以我目前工資來說，有大約30%用來交稅（包括社會保障稅20%加工資稅10%）。關於外籍僱員在荷蘭可申請這30%的免稅政策，要符合不少條件，如僱員年薪至少為3.7萬歐元、需要具備荷蘭稀缺的專業知識和技能，以及僱員必須從國外調動或必須在國外招聘等。」

同時Kim亦提到荷蘭人必須持有醫療保險。「具體選擇哪種醫療保險（basisverzekering），取決於個人情況。我是申請荷蘭公共醫療保險，以基本醫療保險計，其保障範圍由荷蘭政府統一規定，並每年調整。2020年的保險費，平均每月90至120歐元（約825至1,100港元）左右。如果年紀大即50歲以上，保費會貴少少，我每月交的110歐元（約1,008港元），還包牙醫保險。」

▲ 荷蘭是低窪國家，居民「與海爭地」，各地以不同的橋樑相接。

與荷蘭人相處 一切要均真

雖然Kim是混血兒，但處處心繫香港，對比港式生活，荷蘭自然不會夜夜笙歌。「尤其在烏特勒支這個小城，舖頭5、6點已關門，食物種類選擇不多，大家都在家煮飯，享受着平淡的家庭生活。要外出食飯，當地人視為隆重之事，或覺得相當花費。」

她說跟荷蘭人相處，要習慣他們的心直口直。「他們不似英國人或法國人懂得委婉的說話技巧，口沒遮攔、單刀直入，不太考慮對方感受，但優點是直接乾脆。」她亦表示荷蘭人處事均真，尤其在金錢上。「最出名自是Go Dutch（AA制）這句諺語來歷，他們亦好少請人食飯，不會有這些禮儀，反而覺得奇怪。他們甚至有一個App，是食完飯甚至如買了一兜薯條，都可send SMS跟對方計返3歐元，再入回銀行戶口之類。」

▲ 荷蘭著名的風車村Kinderdijk，也是遊人的熱點。

【全文︰90後香港女生定居荷蘭 解析荷蘭生活點滴】

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