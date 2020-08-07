▲ 《初度遊》港男遊日引爭議 住青年旅舍真係慘過住劏房？ - 香港經濟日報

ViuTV真人騷《初度遊》找來3位素人紀錄他們的首次旅行，當中一名30歲的港男Tony首度遊日，其行為引起不少觀眾討論。行程中節目組為Tony安排了一晚青年旅舍的住宿體驗，他到埗後發現房內只得一張床，更情緒崩潰地指「慘過住劏房」。青年旅舍近年深受愛「窮遊」的年輕人青睞，即使部分空間遠比劏房小，為何他們願意住青年旅舍而不覺得「屈就」？

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住青年旅舍慘過住劏房？

節目中的Tony因首次遊日，過程中體驗了不少文化衝擊，例如是京都景點嵐山比想像中熱鬧，與他從網上照片中感受的恬靜截然不同。行程其中一晚，節目組為Tony安排了一晚青年旅舍的住宿體驗，由於與前一晚入住的民宿有太大對比，青年旅舍的私人空間只有一張床，令他一度情緒崩潰地指青年旅舍如同「劏房」，直言是「慘過住劏房」。

▲ Tony覺得住青年旅舍如同住「劏床」，感到委屈。（ViuTV截圖）

該集節目播出後，Tony行程中的言行引來網民批評，指他見識少、「唔捱得」，不了解青年旅舍的運作模式。其實他初次旅行，因有期望落差感到不適應也可以理解。不同人對旅遊的目的各有不同，有人希望盡情享受，也有人期望能節省旅費，「貼地」體驗風土人情，才會衍生出青年旅舍的需求。

窮遊客為何享受租「床位」？

青年旅舍顧名思義就是為資金不多，又想遊歷世界的年輕人而設，部分設有獨立房間選擇，而最基本的則是多人合住一個房間，即只租用一張獨立的床位，其他廁所及大廳等地方均屬公共空間。由於費用低廉，青年旅舍也不是設定為長期居住，即使其私人空間遠比劏房小，大多窮遊客也不會介意。而且，青年旅社常聚集來自不同國家文化背景的遊客，提供認識新朋友的機會，能令旅程更多姿多采。

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共居＝劏房文青化？ 居住尊嚴的反思

事實上，部分青年旅舍的設定與劏房類同，如備受批評的「太空艙」及「棺材房」等，租用的空間同樣小至一張床位，費用卻不低。此外，劏房的居住環境惡劣且擠迫，也非一般青年旅舍可比擬的。

現時，在香港有商家推出與青年旅館相似的「共居」，租戶可選擇租住床位或獨立房間，與其他住戶「共享」廚房、天台、花園及健身室等公共空間。有批評指此舉是將劏房文青化，雖然裝潢比一般劏房好，但租金也不低，月租床位可達6,000元以上。

住青年旅館是否真的慘過住劏房？那是基於個人的選擇及感受。但若有人如Tony般覺得青年旅館的設定如同劏房，即使是住一晚也覺得屈就沒尊嚴，那麼我們是否應反思，為何我們的社會，會容許居住環境惡劣、租金昂貴的劏房存在香港多年呢？

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