▲ 【5G手機】三星推Note 20及Z Fold 2兩款5G手機 力攻高端5G手機市場

5G手機陸續推出，若你也準備換5G手機，你會揀哪個牌子？薑餅人於上文談過國產手機華為，今次會講講韓國品牌三星（Samsung）的Note 20及Z Fold 2這兩款5G手機，力攻高端5G手機市場。

「Note 20系列」及「Z Fold 2」

三星（Samsung）周三晚便舉行了今年第二場的Galaxy Unpack，一口氣發佈了五款產z，包括「Note 20系列」及「Z Fold 2」。

有關三星推出「Note 20」及「Z Fold 2」的傳聞已流傳多月，至周三晚終於塵埃落定。

「Note 20」及「Z Fold 2」會分階段上市，「Note 20」在8月下旬上市，至於定價最高的「Z Fold 2」則暫未公布產品詳情，還沒開始接受客戶預訂。相信這項產品要留待蘋果iPhone 12推出時才會應戰。

採用最新高通S865+平台 支援香港5G頻帶

「Note 20」系列是三星年內第二款出街的旗艦，與年初推出的S20系列比較，除了多了一枝手寫筆外，還包括了不少的硬件配置的升級。當中包括採用了最新的高通S865+平台，配合支援全香港的5G頻帶。

另外，新手機也配備了三鏡頭系統，當中Ultra版主鏡採用1.08億像素鏡頭，普通版則為6400萬像素主鏡頭。不過，由於S20 Ultra的1.08億像素主鏡頭的拍照效果未如理想，今次Note 20 Ultra有否改進便留待試用實機後的報告了。

「Note 20 Ultra」首度配備鐳射自動對焦

「Note 20 Ultra」亦首度配備了鐳射自動對焦，相信會改善手機拍照的對焦速度。新機亦提升了影片拍攝的能力，包括8K 錄影（24fps）、120fps 錄影、可控式變焦和全指向收音等。

至於Note系列的賣點S Pen，對薑餅人來說其實也只是配置而已。

儘管新S Pen的反應更快，但人們在小屏幕寫字還是比較困難，留著備用便是了。

料在港售8,000至10,000元

對手機用戶而言，售價才是決定買機的關鍵，今次兩款「Note 20」都採用相同的處理器，屏幕大小也相若，主要分別在於鏡頭及記憶體，而外觀「上Note 20」較圓，「Note 20 Ultra」則較方，前者賣999美元，後者為1299美元。估計抵港後售價應不出8,000元至10,000元，在抗疫之時，三星香港定價會否留一手呢？

事實上，「Note 20」系列也逃不出手機的變化，儘管硬件不斷升級，但用家體驗與十年前Note系列推出時還相差不遠，可見智能手機已進入了樽頸。

喜歡玩機 可選Galaxy Z Fold 2」

若要玩機，倒不如選擇「Galaxy Z Fold 2」。這部三星推出的第二部Fold手機來到今代略有升級，包括了更大的屏幕及更窄的邊框，以及更強勁的相機。雖然手機打開後屏幕達7吋，但由於摺起時也蠻厚，這對用慣了普通智能手機的用家而言，就像塞了石頭在褲袋裏。

按薑餅人使用第一代Fold的經驗，打開大屏幕上網的感覺是過癮的，但雙手必須同時拿著手機，加上屏幕無法貼上保護貼，屏幕在使用後必然會花，加上軟性屏幕易受捐，隨時因小小的意外而讓屏幕受損，大家入手時就是考慮清楚了。

疫市之下 攻中低端市場或更佳

旗艦手機的需求在疫情下放緩是不爭的事實，三星與其以貴價搶客，倒不如推出一部搭配最快速處理器，但其他配置稍次的輕旗艦，進軍3,000元價位的市場，這樣反而更易引起市場迴响。

三星在海外早已推出了A51/A71的5G版本，為何不將之引進來港呢？