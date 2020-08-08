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調查：港人對虛擬銀行認知增至93%

理財學堂 14:00 2020/08/08

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調查：港人對虛擬銀行認知增至93%

8間獲發牌的虛擬銀行已經陸續開業，有機構進行虛擬銀行調查發現，消費者對虛擬銀行的認知度由2018年的67%急升至2020年的93%。而電子錢包的活躍用戶對虛擬銀行的接受程度較一般人高。

【延伸閱讀】虛擬銀行（Virtual Bank）市場係點？天星銀行Airstar姚文松現身說法（有片）

尼爾森（Nielsen）「香港個人銀行服務綜合市場研究2020」今年6月透過網上訪問收集，逾千名、年齡18至64歲的香港受訪者的數據。

結果發現，消費者對「虛擬銀行」一詞的認知度從2018年的67%急升至2020年的93%。然而，認識虛擬銀行的受訪者中，42%知道虛擬銀行卻沒有足夠了解，38%受訪者亦無法正確指出任何虛擬銀行的名稱。約7%的銀行客戶指，他們現時有使用虛擬銀行服務，調查亦顯示，使用虛擬銀行服務的意願，從2018年的20%激增至今年的37%。

電子錢包用戶接受程度較高

此外，超過一半每周使用電子錢包的活躍用戶（51%）表示，打算在將來使用虛擬銀行服務。相比之下，不活躍的電子錢包用戶中，只有較少（27%）用戶有此傾向；而非電子錢包用戶中，更只有16%表示有意在將來使用虛擬銀行服務。

報告解釋，或由於經常使用電子錢包的用戶更精通科技，並已採用科技於財務管理當中。而不活躍於使用點對點（P2P）服務的客戶，在決定使用虛擬銀行時，或對金融科技不熟悉而受阻。

在受歡迎的虛擬銀行服務方面，約75%受訪者傾向通過開設存款帳戶，作為使用虛擬銀行的第一步。而用戶對虛擬銀行的信用卡服務亦有一定需求，過半受訪者（54%）對虛擬銀行信用卡應用程式感興趣。但就只有18%的客戶表示，會考慮申請虛擬銀行貸款。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：調查：對虛擬銀行認知 港增至93%（收費文章）】

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欄名 : 理財學堂

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