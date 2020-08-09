【財務自由】會計師$60「All in」滙豐收息冀財務自由 滙豐不派息可以點做？

▲ 會計師$60「All in」滙豐收息冀財務自由 滙豐不派息可以點做？

讀者黃先生今年40歲，現職會計師，夢想是財務自由。他深受暢銷書籍《富爸爸，窮爸爸》的影響，亦十分認同書中所講，應該努力累積最多的資產。他雖曾聽說過坊間一些年金計劃，但都未為所動，因覺得回報未及他的理想要求。他選擇買入滙豐控股 （00005） 作為收息之用，但近期滙豐不明朗的因素，他感到十分擔憂。

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認清何謂真正資產

《富爸爸，窮爸爸》書中所謂的真正資產是甚麼呢？所謂真正的資產，是會產生被動現金流的。同時，所謂被動現金流，就是不需要努力工作而會自動獲得的現金。富爸爸擁有很多的資產，但窮爸爸則擁有很多負債，這個也是有錢人和窮人的分別。當我們累積足夠的資產的時候，我們便可以財務自由了。

獨買滙豐收息 如意算盤不響

甚麼是被動現金流？買入股票收股息便是一個典型的例子。黃先生謝絕坊間的年金計劃，而選擇了買股票作為他的累積資產的途徑，是基於股票除了收股息之外，股價也會向上升，而且股票也可以隨時的套現，相比年金計劃感覺上好似好像吸引許多。

黃先生買了很多滙豐股份，除了一筆過買之外，還會月供滙豐，他覺得滙豐是大藍籌，給他十分安全感，而且派息率又高，是非常好的資產對象。

可惜，原來他很多滙豐股份是在60元水平買入的。近期滙豐因國際政治關係，受到許多的壓力，造成了不少不明朗因素。黃先生十分害怕，所以這段時間他的情緒十分低落，從而導致濕疹發作，痛苦萬分。

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不應全部雞蛋放在一個籃子

以股票作為一種產生被動現金流的資產類別，基本上筆者也同意是非常好的選擇。但同時，我們不可以忽略了對風險的控制。全部的資產類別當中，若只有股票一種，就好像把全部雞蛋放在一個籃子裏面。

筆者向黃先生解釋，為了把風險分散，除了股票之外，他應當包括不同種類型的資產於他的組合裏。因不同種類的資產，結構和性質也不同。若於組合裏有不同的資產類別，便可以把風險大大的分散。最理想的狀態，當然係同時持有不同資產。例如，年金計劃、派息基金、股票、收息債券、物業收租及股票收息等等。這樣財務自由的成功率便會大大提高且又安全。

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【原文︰優化資產組合 增進財務自由】（收費文章）

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