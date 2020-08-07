【居家抗疫】宅在家唔知做咩好？推薦5大免費資訊平台

▲ 宅在家唔知做咩好？推薦5大免費資訊平台

自爆發第三波疫情以來，大部分少人減少外出、居家抗疫，不過留在家中的時間愈來愈長，難免會感到無聊。幸好現時網上有很多免費資源，例如虛擬展覽、有聲書、動畫及編程課程，無論是想娛樂、增值自己，通通都可以滿足你的需要。

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Google藝術與文化

「Google藝術與文化」與全球2,500多家博物館和美術館合作，為一些世界著名博物館，製作虛擬展覽供網民綫上參觀。當中包括大英博物館、巴黎奧賽博物館、梵高博物館、巴黎鐵塔、羅浮宮、首爾國立現代美術館及東京國立博物館等，部分博物館更可讓參觀者自行控制360度地遊覽館內展區以及放大觀賞展品。

Amazon有聲書

亞馬遜（Amazon）開放旗下的有聲書網站Audible Stories給全球網民綫上收聽，更提供6種語言，包括英語、法語、德語、意大利語、西班牙語及日語。網站有不少經典文學及兒童文學可供選擇，包括哈利波特、Winnie the Pooh及愛麗絲夢遊仙境等，不需要登錄或註冊帳號即可使用。

Google綫上編程課程

Google早前宣布免費推出一系列的Kotlin及Android網上課程，用戶可以透過綫上課程學習如何製作Android程式。

YouTube免費看動畫

早前《我們這一家》官方宣布，由5月15日起，在YouTube陸續上傳高清版動畫，免費讓大家重溫，影片更有英文及中文字幕可供選擇。此外，木棉花香港頻道亦在YouTube上載日本動漫，供大家免費觀看，包括高校之神、鬼滅之刃、一拳超人及大耳查布等。

《我們這一家》YouTube

Muse木棉花 YouTube Channel

名廚教煮特色美食

德國著名廚房家電品牌Gaggenau跟13位香港名廚及餐廳合作推出全新食譜，市民可以透過影片學習如何在家炮製特色美食。

觀看網站

責任編輯：曹佩鈞