  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 20:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【居家抗疫】宅在家唔知做咩好？推薦5大免費資訊平台

消費錦囊 19:55 2020/08/07

分享：

宅在家唔知做咩好？推薦5大免費資訊平台

自爆發第三波疫情以來，大部分少人減少外出、居家抗疫，不過留在家中的時間愈來愈長，難免會感到無聊。幸好現時網上有很多免費資源，例如虛擬展覽、有聲書、動畫及編程課程，無論是想娛樂、增值自己，通通都可以滿足你的需要。

【延伸閱讀】【第三波疫情爆發】在家「煲劇」打發時間！8大影視串流平台收費比較

Google藝術與文化

「Google藝術與文化」與全球2,500多家博物館和美術館合作，為一些世界著名博物館，製作虛擬展覽供網民綫上參觀。當中包括大英博物館、巴黎奧賽博物館、梵高博物館、巴黎鐵塔、羅浮宮、首爾國立現代美術館及東京國立博物館等，部分博物館更可讓參觀者自行控制360度地遊覽館內展區以及放大觀賞展品。

Amazon有聲書

亞馬遜（Amazon）開放旗下的有聲書網站Audible Stories給全球網民綫上收聽，更提供6種語言，包括英語、法語、德語、意大利語、西班牙語及日語。網站有不少經典文學及兒童文學可供選擇，包括哈利波特、Winnie the Pooh及愛麗絲夢遊仙境等，不需要登錄或註冊帳號即可使用。

Google綫上編程課程

Google早前宣布免費推出一系列的Kotlin及Android網上課程，用戶可以透過綫上課程學習如何製作Android程式。

YouTube免費看動畫

早前《我們這一家》官方宣布，由5月15日起，在YouTube陸續上傳高清版動畫，免費讓大家重溫，影片更有英文及中文字幕可供選擇。此外，木棉花香港頻道亦在YouTube上載日本動漫，供大家免費觀看，包括高校之神、鬼滅之刃、一拳超人及大耳查布等。

《我們這一家》YouTube

Muse木棉花 YouTube Channel

名廚教煮特色美食

德國著名廚房家電品牌Gaggenau跟13位香港名廚及餐廳合作推出全新食譜，市民可以透過影片學習如何在家炮製特色美食。

觀看網站

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝＝

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【進修自學】LinkedIn列10大搶手職業 學歷唔高網上自學技能都做得？
2020/07/25
【進修自學】LinkedIn列10大搶手職業 學歷唔高網上自學技能都做得？
【復活節2020】宅在家都可以自我增值 4大免費網上學習平台
2020/04/11
【復活節2020】宅在家都可以自我增值 4大免費網上學習平台
【第三波疫情爆發】在家「煲劇」打發時間！8大影視串流平台收費比較
2020/07/16
【第三波疫情爆發】在家「煲劇」打發時間！8大影視串流平台收費比較

最新專欄文章 更多

Crostini指定特飲買一送一
2020/08/07
Crostini指定特飲買一送一
7-Eleven買麒麟啤滿$25 加$10換和風餐具套裝
2020/08/07
7-Eleven買麒麟啤滿$25 加$10換和風餐具套裝
【核酸檢測名單】澳門及廣東省收緊港人入境限制 15間政府認可核酸檢測機構價錢、時間比較
2020/08/06
【核酸檢測名單】澳門及廣東省收緊港人入境限制 15間政府認可核酸檢測機構價錢、時間比較
一風堂9周年感謝祭　會員買混麵可享半價優惠
2020/08/06
一風堂9周年感謝祭　會員買混麵可享半價優惠
J.CO Donuts & Coffee全日外賣自取8折
2020/08/06
J.CO Donuts & Coffee全日外賣自取8折
著數優惠 文娛藝術 大英博物館 一拳超人 展覽 博物館 Google Amazon YouTube Android

下一篇文章

Crostini指定特飲買一送一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【第三波疫情爆發】在家「煲劇」打發時間！8大影視串流平台收費比較
【第三波疫情爆發】在家「煲劇」打發時間！8大影視串流平台收費比較
【居家抗疫】宅在家唔知做咩好？推薦5大免費資訊平台
【居家抗疫】宅在家唔知做咩好？推薦5大免費資訊平台
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測名單】澳門及廣東省收緊港人入境限制 15間政府認可核酸檢測機構價錢、時間比較
【核酸檢測名單】澳門及廣東省收緊港人入境限制 15間政府認可核酸檢測機構價錢、時間比較