【買股票投資】大學畢業買咩股？　年輕人應長期持有的三隻股票

▲ 大學畢業買咩股？ 年輕人應長期持有的三隻股票

又到大學生畢業的時候，大學畢業除了代表學生時代的結束，也是一群年輕人步入社會大學的開端。即使年輕人沒有金山銀山，但他們有的是時間，及承受風險的能力。如果各位大學畢業生手頭上有幾萬元的流動資金，不妨買入騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 及中生製藥 （01177） ，長揸5年、10年、甚至20年，或能帶來幾何級的回報。

滾雪球效應＋優質企業

想像一個小雪球在一個斜坡中向下滾，過程中它會沾上其他雪，最後變成一個巨型雪球。財富累積也是同樣的道理。即使本金不大，但是時間夠長，財富也會大大地增長。而最常見也被歷史證明十分有效的增值工具，就肯定是股票市場。沒有豐富股票投資經驗的年輕人可以根據以下條件選擇股票。

要記住，買股票等如買入公司，最重要的指標是公司的增長潛力。市場給予一間公司的價格，往往是基於對公司的業務憧憬，年輕人的本金不多，故應該主力投資增長空間大的企業，才可達到最佳的財富增值效果。

此外，年輕人應該集中火力入手行業龍頭企業。行業領先的企業往往有龐大的財政及科研資源，鞏固自身企業在市場上的優勢，結果是強者愈強。

最後，大學畢業生也應該多研究公司的業務，選出一些有「護城河」的企業。「護城河」意指一些大幅抛離同業競爭對手的競爭優勢，例如專利和強勁的品牌知名度，這也是股神巴菲特參考的選股指標。

1. 騰訊

無論有否投資股票市場經驗，騰訊應該是個家傳戶曉的企業，由早年的QQ，到現時中國絕對的主流社交媒體微信，都是騰訊的產物。騰訊過去10年為投資者帶來數以十倍計的回報，現時仍備受追捧。

騰訊除了有通訊軟件的業務，同時擁有世界知名的手機遊戲，例如「王者榮耀」和「PUBG」，同時騰訊也積極於文化娛樂事業布局，旗下的騰訊音樂和閱文集團也分別在美國和香港上市，規模龐大。強大的品牌效應加上壟斷中國的社交平台，讓騰訊得以利用用戶提供大數據去擴展業務，近期的消息指出騰訊有意進軍電商業務，挑戰由淘寶、京東及拼多多佔據的電商市場。

2. 美團點評

去過內地的朋友都知道，內地的外賣業發展得十分蓬勃，無論是餐廳選擇，配送速度甚至價格十分切合消費者的需要。美團點評的主要業務就是外賣服務，佔美團生意額超過一半。除此之外，美團平台上也提供訂票預約等生活服務。

美團不可取代的地方不在於其生意模式，而是它與餐廳、超市、及其他消費服務提供商戶的合作網絡，試問有甚麼企業能夠在短期內由零打造如此全面、遍及全國各地的商戶合作關係呢？最近，美團不再支援支付寶付款，加上推出美團月付及推出聯名信用卡等舉措，使市場憧憬美團將染指金融支付領域，有利美團打造生活服務一站式平台的宏圖大略。

3. 中國生物製藥

美團和騰訊都是科技股，除了科技板塊外，另一個具有無窮增長潛力的行業就是醫藥行業。

中生製藥是中國的製藥龍頭，旗下藥物極度多元化，涵蓋腫瘤、心血管及呼吸道系統等疾病的生物藥和化學藥，強大的科研能力使它們能連年推出專利創新藥，讓業務範疇及銷售數字在過去幾年屢創新高，增長持續且迅速。

中生製藥的另一個優勢就是在於其強大的銷售網絡及盈利能力。集團的盈銷網絡覆蓋中國逾九成的醫藥，其銷售團隊超過一萬人，加上接近八成的毛利率，中生製藥於過去5年派發三次紅利，代表了集團盈利提高，回饋投資者。

此外，加上中國的人口老化問題已成定局，醫藥醫療行業於未來10年將迎來爆炸式的增長，年輕人不要錯過這些機會。

作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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