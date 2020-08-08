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馬海倫「樓換樓」擁逾半億元物業 主動減租助租客度時艱

理財學堂 10:00 2020/08/08

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馬海倫「樓換樓」擁逾半億元物業 主動減租助租客度時艱 -

72歲的馬海倫早在年輕時已未雨綢繆買「磚頭」，既保值又可收租，可說是圈中隱形富婆。她更是一位好業主，眼見近日疫情嚴峻導致市道差，主動向租用其商廈單位的補習社減租，同心共度時艱。

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靠慳儉儲首期  持有物業價值逾半億元

馬海倫為人精明，投資有道，自90年代開始投資物業，曾有報道指她歷年來買賣物業賺千多萬元。「我不擅長炒股，投資愛買『磚頭』，因為自細媽媽教我，做人最重要有瓦遮頭，至少有間屋住，不會被人迫遷。」

馬海倫回想在1974年結婚後，因為兩口子想享受二人世界，於是決定買樓首次做業主。首次置業的單位市值百多萬元，馬海倫靠慳儉儲首期。「65歲前的我好慳儉，通常襪子穿了洞，會縫好它繼續穿。」

由於樓價飆升得快，馬海倫早年以「樓換樓」方式作投資。「譬如用300萬元買一個細單位，當單位升值至500萬元時就沽出，再以600萬買入較大單位。最重要是踏出第一步，齋儲錢是沒有用的。」有指馬海倫擁有近半億元物業，不少更用來收租，她微笑說：「講真話，其實不止呢。」

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懂感恩布施  減租助租戶度難關

除了買屋作磚頭，馬海倫更擁有一個商廈單位，原來當年買下這單位，讓補習社租戶免於被迫遷，雙方簽了4年租約，馬海倫一直沒有加租，事實她確是好業主。「我甚少加租，一來我不是炒賣賺錢，二來希望大家住得開心。」

近日疫情嚴重打擊小商戶，馬海倫更向補習社減租金度難關。「任由他們交多少租金都可以，因為做人要懂得感恩和布施。」

作者：游艾維

責任編輯：鄺素媚

（節錄）

【原文：投資有法擁逾半億物業 馬海倫助租客共度時艱（收費文章）】

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